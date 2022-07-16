Эксперт предупредил об опасности бесплатных SIM-карт
Бесплатные SIM-карты, полученные с рук или в «серых» салонах связи, могут быть опасны для личных данных. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт подчеркнул, что такие карты регистрируются не на реального абонента, а на неких индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц, и могут вовсе не оформляться на настоящего владельца. Мясоедов рассказал, что такая схема опасна: по закону собственник SIM-карты может в любой момент забрать свой номер, начав получать звонки и СМС абонента.
Кроме того, специалист отметил, что есть риск закрытия ИП или компании, на которую оформлена карта. В этом случае действующий контракт автоматически приостанавливается, и вместе с ним отключается связь.
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