Эксперт предупредил об опасности бесплатных SIM-карт

Бесплатные SIM-карты, полученные с рук или в «серых» салонах связи, могут быть опасны для личных данных. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт объяснил, откуда мошенники берут номера телефонов и имена жертв

Эксперт подчеркнул, что такие карты регистрируются не на реального абонента, а на неких индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц, и могут вовсе не оформляться на настоящего владельца. Мясоедов рассказал, что такая схема опасна: по закону собственник SIM-карты может в любой момент забрать свой номер, начав получать звонки и СМС абонента.

Кроме того, специалист отметил, что есть риск закрытия ИП или компании, на которую оформлена карта. В этом случае действующий контракт автоматически приостанавливается, и вместе с ним отключается связь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыМобильная Связь
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