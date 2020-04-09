Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Московские кладбища будут закрыты вплоть до окончания периода самоизоляции. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.



Он отметил, что в крупные религиозные праздники многие москвичи стараются приехать на могилы своих родных и навести там порядок после зимы.



«К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно», - написал Собянин. Мэр напомнил, что в столице коронавирусной инфекцией заболели уже более 6 тысяч человек, больше 30 — скончались.



Градоначальник отметил, что в таких условиях власти города не будут подвергать жителей, особенно пожилых, опасности. При этом кладбища будут открыты для погребения умерших.



Собянин отметил, что сам в прошлом году похоронил маму и планировал посетить ее могилу на Вербное воскресение. Однако так же, как и другие москвичи, вынужден отказаться от своих планов.

