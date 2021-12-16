«Ничего радостного»: Академик рассказал, чем грозит «омикрон» России

В России стоит ожидать роста заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон», сказал доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников.

«Раз «омикрон» появился на территории страны, распространяться он будет. Скорее всего, пойдёт рост заболеваемости. Коэффициент заразности «омикрона» превышает в три раза даже штамм «дельта», который считался наиболее заразным», - сказал Колесников.

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Он признался, что не вдохновлен новостями о том, что люди переносят «омикрон» легче «дельты».

«Тяжесть течения у «омикрона», вроде бы, ниже, чем у «дельты», но данные приходят из стран, где большая часть населения вакцинирована. Поэтому ничего радостного я не вижу», – пояснил академик в эфире «Радио 1».

Колесников также признался, что ему «представляется иллюзорной» надежда на то, что на «омикроне» пандемия закончится.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 16 декабря, что в России выявили уже 25 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».

Со своей стороны, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее говорил «Радиоточке НСН», что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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