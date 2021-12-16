«Ничего радостного»: Академик рассказал, чем грозит «омикрон» России

Он признался, что не вдохновлен новостями о том, что люди переносят «омикрон» легче «дельты».

«Тяжесть течения у «омикрона», вроде бы, ниже, чем у «дельты», но данные приходят из стран, где большая часть населения вакцинирована. Поэтому ничего радостного я не вижу», – пояснил академик в эфире «Радио 1».

Колесников также признался, что ему «представляется иллюзорной» надежда на то, что на «омикроне» пандемия закончится.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 16 декабря, что в России выявили уже 25 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».

Со своей стороны, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее говорил «Радиоточке НСН», что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.

