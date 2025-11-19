Конюхов добрался до Антарктиды, где проведет четыре месяца на одиночной полярной станции. Российский путешественник планирует исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком, а также хочет написать порядка 20 картин и книги о своих путешествиях. Боярский скептически отнёсся к приключениям путешественника-рекордсмена.

«То, чем Конюхов будет заниматься в Антарктиде — это не работа, это просто поиск приключений на свою пятую точку. Человек просто выбрал себе способ времяпрепровождения. С моей точки зрения, это ничего общего с наукой не имеет. С искусством, может быть, и да. У нас работа в Антарктиде идет на серьезном уровне, люди на станциях занимаются исследованиями, решают действительно научные проблемы. Здесь просто человек может себе позволить побыть в одиночестве таким образом, почему бы и нет. Порисует картины, посмотрит что-то, а потом запишет себе очередной рекорд. Конюхов хорошо рисует, он молодец. Надеюсь, напишет много новых картин. Он там достаточно хорошо проведет время. Погода в это время неплохая, жаловаться не на что, иногда даже будет тепло. Там сейчас кончается весна, начинается лето. Так что ветер в спину, и все нормально будет у него», — сказал собеседник НСН.

Ранее Конюхов рассказал спецкору НСН, что перед экспедицией необходимо подготовиться морально, физически и материально, при этом путешественник-«одиночка» на лодке всегда добивается большего, чем целая команда на яхте.

