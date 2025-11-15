Федор Конюхов отправился в Антарктиду, где проведет четыре месяца
Путешественник Федор Конюхов отправился в Антарктиду. Об этом рассказал его сын и глава его экспедиционного штаба Оскар Конюхов в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, путешественник выходит из города Ушуайя в Аргентине.
«Прошли все таможенные и миграционные формальности», - отметил Конюхов-младший.
Ранее Федор Конюхов заявлял, что отправится в Антарктиду на остров Смоленск на полярную сезонную одиночную станцию. Путешественник пробудет там до середины марта. Конюхов планирует изучать загрязнение материка и прибрежных вод микропластиком, а также исследовать загрязнение воздуха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Федор Конюхов отправился в Антарктиду, где проведет четыре месяца
- В Израиле 17-летнего футболиста дисквалифицировали на 99 лет
- США впервые голосовали против антироссийской поправки в ООН
- Минюст США проверит связи Клинтона и ряда чиновников с Эпштейном
- Имущество экс-владельца «Южуралзолота» обращено в доход государства
- Два человека пострадали при обстреле центра Дамаска
- Анна Семенович получила государственную награду от Минкульта
- СМИ: Коррупционное дело в энергетике ударило по поддержке Зеленского в мире
- В США фактически конфисковали шесть объектов российской дипнедвижимости
- Фицо снова выступил против плана ЕС по финансированию Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru