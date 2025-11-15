Федор Конюхов отправился в Антарктиду, где проведет четыре месяца

По словам собеседника агентства, путешественник выходит из города Ушуайя в Аргентине.

«Прошли все таможенные и миграционные формальности», - отметил Конюхов-младший.

Ранее Федор Конюхов заявлял, что отправится в Антарктиду на остров Смоленск на полярную сезонную одиночную станцию. Путешественник пробудет там до середины марта. Конюхов планирует изучать загрязнение материка и прибрежных вод микропластиком, а также исследовать загрязнение воздуха.

