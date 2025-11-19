Без блокировок не обойтись: Когда российские видеохостинги обгонят YouTube
Обогнать YouTube по количеству контента не может ни одна компания в мире, заявил НСН Алексей Бырдин.
Через год-два RuTube и VK Video могут догнать YouTube по посетителям, если будут блокироваться сервисы обхода ограничений, заявил НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Российские видеохостинги полностью придут на замену YouTube в среднесрочной перспективе. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в рамках медиафорума Международного клуба народного единства. Бырдин уверен, что это возможно только в долгосрочной перспективе.
«В долгосрочной перспективе это возможно, но для этого должно сложиться множество факторов. Во-первых, объем контента на YouTube все еще многократно превышает совокупный объем на RuTube и VK Video. Во-вторых, российские граждане продолжают использовать способы обхода блокировок, могут зайти на YouTube при желании. Пока не видно, чтобы Роскомнадзор все эти приложения переблочил, чтобы поток просмотров прекратить», - отметил он.
По его словам, обогнать YouTube по количеству контента не может ни одна компания в мире.
«Если Роскомнадзор будет блокировать больше сервисов обхода, это ограничит доступ и сократит посещаемость YouTube. В таком случае RuTube и VK Video смогут увеличить креаторов, которые загружают к ним свой контент: ролики, блоги и так далее. Но в течение года-двух это невозможно. Замена может быть полноценной и неполноценной. Рост у наших платформ, конечно, есть, но по количеству контента YouTube обогнать невозможно. С этим не может справиться ни одна компания в мире. Но такая задача и не стоит», - заключил собеседник НСН.
Ранее генпродюсер RuTube Давид Кочаров признался, что российские певцы не могут заработать деньги без доступа к YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
YouTube в России не заблокирован официально, но его работа сильно ограничена из-за "замедления" трафика.
