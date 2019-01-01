Ничего не закончено. Политолог о новом повороте в истории строительства храма в Екатеринбурге
Российский политолог Олег Матвейчев в эфире НСН спрогнозировал новые митинги в Екатеринбурге из-за строительства храма.
Екaтеринбургскaя епaрхия откaзaлaсь от прaвa строительствa соборa Святой Екaтерины в сквере в центре Екaтеринбургa. Религиозное сооружение должно быть построено «нa достойном месте», говорится в сообщении, рaспрострaненном в воскресенье в официaльном кaнaле епaрхии в Telegram. В тексте отмечaется, что соответствующее зaявление будет опубликовaно в ближaйшее время.
Экс-советник управления президента России, российский политолог Олег Матвейчев заявил в эфире НСН, что не считает конфликт в Екатеринбурге, связанный с выбором места для строительства храма, исчерпанным.
«Не вижу, что возникла реперная точка, и история закончена. Ничего не закончено. Этой истории уже десять лет. Уверен, появится новое место – оно снова не понравится, снова будут выступающие против, появятся какие-нибудь экологи и прочие. Просто в Екатеринбурге есть политические силы, которые решают свои проблемы за счет подобных конфликтов, есть силы, которые ловят хайп на этой теме и тоже зарабатывают политические очки. Поэтому история будет долгоиграющей», - заявил эксперт.
Политолог также не связывает решение Екатеринбургской епархии о переносе места строительства соборa Святой Екaтерины и дело Голунова с возникновением новых условий взаимодействия основных общественных институтов в России и граждан.
«Я не связываю дело Голунова и отказ от строительства храма Екатеринбургской епархии с точки зрения появления нового общественного договора. «Общественный договор» - это теория XVIII века, высосанная из пальца. Общество существует на других принципах, не договора по примеру коммерческих сделок, а на совершенно других основаниях. Это конспирологические домыслы», - заявил Матвейчев.
Напомним, с 13 мая в центре Екатеринбурга проходили акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Через несколько дней Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства путем опроса. После этого городские власти сообщили о начале его подготовке. Между тем, проведенный в Екатеринбурге опрос ВЦИОМ показал, что 74% респондентов считают выбор сквера для строительства храма ошибочным.
Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе в эфире НСН также отмечал, что вышедшие на протест люди стали жертвами политтехнологов.
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