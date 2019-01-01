Екaтеринбургскaя епaрхия откaзaлaсь от прaвa строительствa соборa Святой Екaтерины в сквере в центре Екaтеринбургa. Религиозное сооружение должно быть построено «нa достойном месте», говорится в сообщении, рaспрострaненном в воскресенье в официaльном кaнaле епaрхии в Telegram. В тексте отмечaется, что соответствующее зaявление будет опубликовaно в ближaйшее время.

Экс-советник управления президента России, российский политолог Олег Матвейчев заявил в эфире НСН, что не считает конфликт в Екатеринбурге, связанный с выбором места для строительства храма, исчерпанным.

«Не вижу, что возникла реперная точка, и история закончена. Ничего не закончено. Этой истории уже десять лет. Уверен, появится новое место – оно снова не понравится, снова будут выступающие против, появятся какие-нибудь экологи и прочие. Просто в Екатеринбурге есть политические силы, которые решают свои проблемы за счет подобных конфликтов, есть силы, которые ловят хайп на этой теме и тоже зарабатывают политические очки. Поэтому история будет долгоиграющей», - заявил эксперт.