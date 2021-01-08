Фотофиксацию техосмотра в России введут с 1 марта 2021 года

Фотофиксация процедуры технического осмотра транспортных средств в России станет обязательной с 1 марта 2021 года. Об этом говорится в новой редакции федерального закона «О техосмотре транспортных средств».

Согласно документу, в единую автоматизированную информационную систему техосмотра операторы будут передавать фотографии транспортного средства, «в отношении которого проводилось техническое диагностирование».

Кроме того, вводится понятие «средства фотофиксации», к которым относятся устройства «обеспечивающие фотофиксацию в момент проведения техдиагностирования».

Выполнять съёмку будут либо в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии. Файлы должны содержать координаты места нахождения транспортного средства, а также дату, время начала и окончания процедуры.

Также с 1 марта 2021 года МВД РФ сможет аннулировать диагностические карты техосмотра, если выяснится, что на самом деле процедура не проводилась.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что есть большие проблемы в информационной системе, куда забивается вся информация о пройденном или не пройденном техосмотре – ЕАИСТО. Поэтому, по его словам, установить, правильно выдавался техосмотр или не выдавался, доказать, что он «левый» или «правый» очень сложно».

