«Ни о чем». Фармаколог оценила российскую вакцину от ВИЧ
Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям в эфире НСН объяснила, чем прототип отличается от вакцины.
В России есть прототипы вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что прототип препарата есть, в частности, в новосибирском Научно-исследовательском центре «Вектор», разработавшим одну из вакцин от коронавируса.
Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН объяснила, чем прототип отличается от вакцины.
«Прототип – это кандидат, это ни о чем. У «Вектора» была разработка, они проходили первую-вторую фазу испытаний, и все. В 2013 году они получили разрешение на вторую фазу исследований. Вакцина называлась «КомбиВИЧвак», против ВИЧ1/СПИД. Но результатов испытаний так и не было обнародовано, видимо, надо спрашивать у «Вектора». Это одна из попыток создать вакцину от ВИЧ. Но ни одна из них не удалась», - сказала Завидова.
Ранее в интервью НСН Завидова объяснила, почему делать выводы о вакцине от COVID-19 и сравнивать её с аналогами до завершения всего цикла исследований некорректно.
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