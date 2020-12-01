«Ни о чем». Фармаколог оценила российскую вакцину от ВИЧ

В России есть прототипы вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что прототип препарата есть, в частности, в новосибирском Научно-исследовательском центре «Вектор», разработавшим одну из вакцин от коронавируса.

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН объяснила, чем прототип отличается от вакцины.