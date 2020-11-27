Роспотребнадзор: у людей с ВИЧ возрастет риск заразиться COVID-19

Люди с ВИЧ-инфекцией более подвержены заражению COVID-19, при этом реже обращаются за медицинской помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Там отметили, что число людей, живущих с ВИЧ и с выявленными маркерами COVID-19 в четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. Таким образом, люди с положительным диагнозом на ВИЧ относятся к наиболее уязвимой группе пациентов, в случае заражения COVID-19.

NYT: Коронавирус может привести к выпадению зубов

Как сообщалось, разрабатывать легкие после коронавируса можно с помощью приемов, эффективных при борьбе с хроническими обструктивными болезнями легких.

Реабилитировать вылечившихся после сложной формы коронавируса помогают специальные виды массажа, которые увеличивают процентное содержание кислорода в крови, которая начинает циркулировать более интенсивно.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияВИЧКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры