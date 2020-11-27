Роспотребнадзор: у людей с ВИЧ возрастет риск заразиться COVID-19
Люди с ВИЧ-инфекцией более подвержены заражению COVID-19, при этом реже обращаются за медицинской помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Там отметили, что число людей, живущих с ВИЧ и с выявленными маркерами COVID-19 в четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. Таким образом, люди с положительным диагнозом на ВИЧ относятся к наиболее уязвимой группе пациентов, в случае заражения COVID-19.
Как сообщалось, разрабатывать легкие после коронавируса можно с помощью приемов, эффективных при борьбе с хроническими обструктивными болезнями легких.
Реабилитировать вылечившихся после сложной формы коронавируса помогают специальные виды массажа, которые увеличивают процентное содержание кислорода в крови, которая начинает циркулировать более интенсивно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru