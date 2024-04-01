В работе соцсети «ВКонтакте» зафиксирован массовый сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» вечером 1 апреля произошел массовый сбой, свидетельствуют данные сервиса Downradar.
Зарегистрировано 3,7 тысячи отчетов о сбоях. В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заявили, что проблемы вызваны неполадками в работе инфраструктуры социальной сети.
По состоянию на 22:30 мск работа «ВКонтакте» восстановлена после сбоя.
Ранее сбой в работе социальной сети произошел вечером 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле». Зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб от пользователей, отмечает «Радиоточка НСН».
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