В работе соцсети «ВКонтакте» зафиксирован массовый сбой

Зарегистрировано 3,7 тысячи отчетов о сбоях. В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заявили, что проблемы вызваны неполадками в работе инфраструктуры социальной сети.

По состоянию на 22:30 мск работа «ВКонтакте» восстановлена после сбоя.

Ранее сбой в работе социальной сети произошел вечером 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле». Зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб от пользователей, отмечает «Радиоточка НСН».

