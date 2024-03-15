Хинштейн поддержал привлечение к ответственности за репосты в соцсетях

По его словам, не имеет значение, кто является первоисточником - если человек разместил какую-либо информацию у себя, значит он должен отвечать за её содержание.

«Публикуя у себя на странице информацию, ты за неё берешь ответственность. Взял ответственность - отвечай», - заключил Хинштейн.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».