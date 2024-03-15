Хинштейн поддержал привлечение к ответственности за репосты в соцсетях
Репосты в социальных сетях должны стать основанием для привлечения граждан к ответственности. Об этом в своём в своём Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, не имеет значение, кто является первоисточником - если человек разместил какую-либо информацию у себя, значит он должен отвечать за её содержание.
«Публикуя у себя на странице информацию, ты за неё берешь ответственность. Взял ответственность - отвечай», - заключил Хинштейн.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru