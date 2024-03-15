Хинштейн поддержал привлечение к ответственности за репосты в соцсетях

Репосты в социальных сетях должны стать основанием для привлечения граждан к ответственности. Об этом в своём в своём Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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По его словам, не имеет значение, кто является первоисточником - если человек разместил какую-либо информацию у себя, значит он должен отвечать за её содержание.

«Публикуя у себя на странице информацию, ты за неё берешь ответственность. Взял ответственность - отвечай», - заключил Хинштейн.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:НаказаниеУголовная ОтветственностьСоцсетиАлександр Хинштейн

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