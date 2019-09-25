«Это - большевизм!» Юрист о проникновении приставов в квартиры россиян

Министерство юстиции подготовило законопроект о расширении полномочий судебных приставов — они получат право вскрывать квартиры в многоквартирных домах, чтобы проверять перепланировку и работу газового оборудования. Документ опубликован на портале нормативных актов. Законопроект Минюста — часть правительственного плана по предотвращению происшествий при использовании бытового газа. Он был утвержден в феврале 2019 года после взрыва в Магнитогорске, где в канун Нового года погибли 39 человек.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал инициативу недалекой и незаконной. По его словам, такие поправки повлекут за собой множество случаев произвола со стороны чиновников и правоохранителей.