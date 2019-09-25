«Это - большевизм!» Юрист о проникновении приставов в квартиры россиян
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН резко высказался на тему расширения полномочий служебных приставов.
Министерство юстиции подготовило законопроект о расширении полномочий судебных приставов — они получат право вскрывать квартиры в многоквартирных домах, чтобы проверять перепланировку и работу газового оборудования. Документ опубликован на портале нормативных актов. Законопроект Минюста — часть правительственного плана по предотвращению происшествий при использовании бытового газа. Он был утвержден в феврале 2019 года после взрыва в Магнитогорске, где в канун Нового года погибли 39 человек.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал инициативу недалекой и незаконной. По его словам, такие поправки повлекут за собой множество случаев произвола со стороны чиновников и правоохранителей.
«Абсолютно неправомерно и незаконно. Решение может принимать только суд при наличии оснований. Когда есть угроза жизни и здоровья людей, угроза обрушения конструкций. Никто не имеет права входить в помещение кроме как на основании решении суда. В противном случае это широкое поле для коррупции и для служебных злоупотреблений. Чтобы внести изменения в закон, следует поменять Конституцию. Любое капиталистическое общество защищает независимость частной собственности. Там, где прекращается независимость частной собственности, начинается большевизм, произвол. В вашу квартиру может ворваться в любое время чиновник, который может устроить там дебош, что угодно совершить, выкинуть вас из квартиры, провести в вашей квартире любые действия, которые он считает обоснованными. Это в корне неверно, незаконно и нарушает права частной собственности. Основной закон – Конституция – четко гарантирует незыблемость частной собственности», - отреагировал он.
В инициативе уточняется, что исполнитель сможет насильственно проникнуть в чужой дом лишь по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования. В случае принудительного вскрытия и отсутствия владельца приставы должны будут взять под охрану имущество.
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