Приставам разрешат вскрывать квартиры россиян ради их безопасности

Минюст России подготовил законопроект, разрешающий судебным приставам после решения суда вскрывать квартиры в жилых домах с целью проверки работы газового оборудования и перепланировок. Отмечается, что перед постановлением о проникновении в жилище суд даст собственнику два временных срока, чтобы обеспечить допуск в квартиру. В случае принудительного вскрытия и отсутствия владельца приставы должны будут взять под охрану имущество.

Почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский заявил в эфире НСН, что поддерживает эту инициативу.

«В принципе это разумное решение, потому что неисправность газового оборудования и перепланировки, которые затрагивают несущие конструкции – это угроза для жизни и здоровья жильцов этого дома. Права одних людей не могут ущемлять права других. В данном случае, брать за приоритет неприкосновенность жилища вопреки угрозе взрыва газового оборудования или обрушения дома – совершенно несправедливо по отношению к другим невиновным людям», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что предложенные Минюстом меры не нарушают права собственников.