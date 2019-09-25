Приставам разрешат вскрывать квартиры россиян ради их безопасности
Адвокат рассказал в эфире НСН, почему судебные приставы должны получить право вскрывать квартиры граждан, и в каких случаях это не нарушает их права.
Минюст России подготовил законопроект, разрешающий судебным приставам после решения суда вскрывать квартиры в жилых домах с целью проверки работы газового оборудования и перепланировок. Отмечается, что перед постановлением о проникновении в жилище суд даст собственнику два временных срока, чтобы обеспечить допуск в квартиру. В случае принудительного вскрытия и отсутствия владельца приставы должны будут взять под охрану имущество.
Почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский заявил в эфире НСН, что поддерживает эту инициативу.
«В принципе это разумное решение, потому что неисправность газового оборудования и перепланировки, которые затрагивают несущие конструкции – это угроза для жизни и здоровья жильцов этого дома. Права одних людей не могут ущемлять права других. В данном случае, брать за приоритет неприкосновенность жилища вопреки угрозе взрыва газового оборудования или обрушения дома – совершенно несправедливо по отношению к другим невиновным людям», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что предложенные Минюстом меры не нарушают права собственников.
«Очевидно, что это норма появилась после серии взрывов газа и обрушений в результате перепланировок, когда люди погибали и оставались без жилья. Важно, что делается это не по прихоти приставов, а по решению суда. Суд вызывает и выслушивает владельца проблемной квартиры, выслушивает его доводы, выносит решение, после чего ему предоставляется время. Гарантии прав владельца квартиры, в которой имеются или предполагаются серьезные нарушения, таким образом, будут соблюдены», - заявил Островский.
В качестве примера адвокат привел Испанию, где, по его словам, жестко и оперативно наказывают за самострой и перепланировки.
«Боюсь говорить за другие страны, но в Испании никому в голову не придет заниматься строительной самодеятельностью. Строжайший контроль. Летают по курортным зонам беспилотники и все снимают. Если ты построил бассейн, или у тебя увеличилась площадь дома – немедленно мэрия принимает меры, приходит комиссия, человека штрафуют, обязывают либо легализовать, либо увеличивают налог, если все сделано правильно. Там контроль очень строгий», - рассказал он.
Адвокат предположил, что приставы, скорее всего, не будут выламывать входные двери, а будут пользоваться услугами специализированных служб. При этом все расходы лягут на плечи нарушителя.
«Я так понимаю, что будут не тараном дверь выламывать, а аккуратно вскрывать. Существуют службы, они приезжают, вскрывают замок. Думаю, за счет владельца квартиры, так как он довел органы до того, чтобы принудительно вскрывать. Он должен был предоставить доступ добровольно, если есть решение суда. Более того, могут привлечь к административной или уголовной ответственности за злостное неисполнение постановления суда», - заключил собеседник НСН.
31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Жертвами катастрофы стали 39 человек. Законопроект Минюста стал частью плана правительства по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
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