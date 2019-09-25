Приставам дадут право взламывать двери граждан

Минюст предложил наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домовладений. По мнению ведомства, они смогут это сделать в случае, если должник отказывается впустить их для проверки правомерности перепланировки и установки газового оборудования.

Новая норма содержится в проекте подготовленных ведомством поправок в закон «Об исполнительном производстве». Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Известия».

В предложении уточняется, что исполнитель сможет насильственно проникнуть в чужой дом лишь по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования, передает «Интерфакс».

Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин рассказал НСН, что не верит в обновление системы взыскания с россиян.







