Депутат Бородай призвал не превращать Арктику в мигрантское гетто

Иностранцы готовы работать в трудных условиях, но это не значит, что им надо оседать в России, заявил НСН Александр Бородай.

Российской экономике требуются рабочие руки, но не люди, которые не желают интегрироваться и хотят «осваивать» страну, рассказал НСН член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

МВД ранее предложило освободить иностранных граждан, получивших разрешение на работу у работодателей — резидентов территорий опережающего развития (ТОР), от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства. Это следует из законопроекта ведомства, пишет РБК. Бородай не обрадовался этой инициативе.

СМИ: В МВД предложили освободить часть иностранцев от экзамена по русскому
«Мы знаем, что мир переполнен людьми, которые захотят отправиться в какие угодно условия, в том числе и весьма тяжелые, потому что у них самих на родине все не в порядке. Но только они в качестве постоянных жителей, которые потом получают права и гражданства, нам не нужны. Они не хотят соблюдать наши законы и принимать наши ценности. Нам вообще не нужны иностранные сотрудники, которые не в состоянии сдать элементарные экзамены. Я сторонник исключительно оргнабора. Если мы берем людей из других стран, то они не приезжают вместе с семьями, а поработали и уехали. Все это время они живут в специально отведенных для этого местах. А ответственность за них несут работодатели, которые их вызывают, в том числе, за их действия. Они не должны осваивать страну в качестве “своего” места жительства и “своей” территории. К сожалению, у нас мигрантских гетто уже полно, причем в крупных городах России, включая Москву. Новые нам не нужны, надо сделать что-то со старой бедой», — указал он.

Ранее член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге объяснила НСН, почему мигрантам запретили работать в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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