Депутат Бородай призвал не превращать Арктику в мигрантское гетто

Российской экономике требуются рабочие руки, но не люди, которые не желают интегрироваться и хотят «осваивать» страну, рассказал НСН член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.



МВД ранее предложило освободить иностранных граждан, получивших разрешение на работу у работодателей — резидентов территорий опережающего развития (ТОР), от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства. Это следует из законопроекта ведомства, пишет РБК. Бородай не обрадовался этой инициативе.