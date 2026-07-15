Шило и СДВГ: Что делать учителю с гиперактивными учениками
Необходимо повышать квалификацию учителей с учетом новой социально-психологической реальности, заявил НСН академик Российской академии образования.
Никакой школьный регламент не решит проблему плохого поведения ученика без соответствующей квалификации педагога с учётом современных реалий. Об этом в комментарии НСН заявил заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
Министерство просвещения определило регламент действий учителя при нарушении школьником дисциплины во время урока. Приказ вступит в силу с 1 сентября, сообщает РИА Новости. При первом нарушении преподаватель может сделать ученику устное замечание. При повторном на том же уроке учитель вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины, для проведения профилактической беседы с учеником. По ее итогам преподаватель решает вопрос о возвращении ребенка в класс и информировании родителей о его поведении.
«Понятно, что хочет министерство. Я в целом за это, но дальше начинаются подробности, причем, довольно печальные пока. Сегодня новая социально-психологическая реальность. Слишком много невротизированных детей. Нельзя назвать их хулиганами, это дети с психоэмоциональными проблемами, которыми надо заниматься с детского сада. Необходима ранняя диагностика, профилактика. Никакой завуч или воспитатель, если он не квалифицирован, проблему не решит. Сегодня нельзя работать без учёта актуального состояния здоровья ребенка, его психоэмоционального статуса. Поэтому, не надо жалеть денег на подготовку кадров, которые будут превентивно эти проблемы решать», - отметил собеседник НСН.
Он также назвал нехватку узких специалистов одной из проблем нынешней школы.
«В конце 80-х, начале 90-х годов были созданы медико-психолого-педагогические службы, однако потом их разогнали по ведомствам. Психологи в одну сторону, дефектологи в другую, медики в третью. Кроме того, были сокращены бюджетные места дефектологов. Сейчас, когда жареный петух уже ударил, и последствия идут по школам, принято решение о восстановлении бюджетных мест для обучения дефектологов. Но они будут готовы только через 5 лет. А что делать до этого? Повышать квалификацию учителя», - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что необходимо учитывать разное состояние здоровья и психики детей.
«Скажем, у ребенка может быть синдром дефицита внимания и гиперактивности. Интеллектуально он полностью сохранен. Но у него шило в одном месте. Ученик быстро все решает, но у него эмоциональная сфера, он бегает, прыгает по классу, отвлекает всех. При этом педагога никто не учил работать с СДВГ. Я назвал только один из 60 диагнозов особенностей. Поэтому учителя сегодня должны знать основы дефектологии, психологии и так далее, для того, чтобы как шахматист рассчитывать поведение ребёнка. Главная задача - изменить содержание образования педагогических вузов», - заключил Евгений Ямбург.
Ранее психолог-дефектолог, тренер по работе с особенными детьми Екатерина Седых рассказала в пресс-центре НСН, в какую школу лучше отдать ребёнка с расстройством аутистического спектра. По её словам, выбирая учебное заведение, важно думать о безопасности и комфорте ребенка.
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