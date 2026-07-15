«Понятно, что хочет министерство. Я в целом за это, но дальше начинаются подробности, причем, довольно печальные пока. Сегодня новая социально-психологическая реальность. Слишком много невротизированных детей. Нельзя назвать их хулиганами, это дети с психоэмоциональными проблемами, которыми надо заниматься с детского сада. Необходима ранняя диагностика, профилактика. Никакой завуч или воспитатель, если он не квалифицирован, проблему не решит. Сегодня нельзя работать без учёта актуального состояния здоровья ребенка, его психоэмоционального статуса. Поэтому, не надо жалеть денег на подготовку кадров, которые будут превентивно эти проблемы решать», - отметил собеседник НСН.

Он также назвал нехватку узких специалистов одной из проблем нынешней школы.

«В конце 80-х, начале 90-х годов были созданы медико-психолого-педагогические службы, однако потом их разогнали по ведомствам. Психологи в одну сторону, дефектологи в другую, медики в третью. Кроме того, были сокращены бюджетные места дефектологов. Сейчас, когда жареный петух уже ударил, и последствия идут по школам, принято решение о восстановлении бюджетных мест для обучения дефектологов. Но они будут готовы только через 5 лет. А что делать до этого? Повышать квалификацию учителя», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что необходимо учитывать разное состояние здоровья и психики детей.