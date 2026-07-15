При столкновении автобусов под Прагой пострадали 17 человек

Два автобуса столкнулись у поселка Лидице под Прагой, пострадали почти два десятка человек. Об этом сообщает агентство ČTK.

Авария произошла около 07:00 (08:00 мск). Полиция расследует причины ЧП. На кадрах с места происшествия видно, что передняя часть одного из автобусов практически снесена.

Ранения получили 17 человек, одну из пострадавших с травмами средней степени тяжести доставили вертолетом в больницу в Праге.

Ранее в Москве автобус, который подрезал водитель «ГАЗели», врезался в стену здания. В результате пострадал 31 человек.

