При столкновении автобусов под Прагой пострадали 17 человек
Два автобуса столкнулись у поселка Лидице под Прагой, пострадали почти два десятка человек. Об этом сообщает агентство ČTK.
Авария произошла около 07:00 (08:00 мск). Полиция расследует причины ЧП. На кадрах с места происшествия видно, что передняя часть одного из автобусов практически снесена.
Ранения получили 17 человек, одну из пострадавших с травмами средней степени тяжести доставили вертолетом в больницу в Праге.
Ранее в Москве автобус, который подрезал водитель «ГАЗели», врезался в стену здания. В результате пострадал 31 человек.
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