Наказывать хулиганов отстранением от школы слишком жестоко, так как у них должна быть социализация. Если они кому-то мешают, то ими должны заниматься полиция и врачи, заявил НСН врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.

Если в школе завелся неуправляемый ребёнок, а вызов родителей и работа с психологами не помогают, то его надо отправлять на домашнее обучение. Об этом в пресс-центре НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Пережогин не согласился с ним.