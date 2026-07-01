Психиатр оценил призыв Свинцова отправить школьных хулиганов учиться дома
Все дети должны посещать школу, даже если у них есть какие-то отклонения, заявил НСН Лев Пережогин.
Наказывать хулиганов отстранением от школы слишком жестоко, так как у них должна быть социализация. Если они кому-то мешают, то ими должны заниматься полиция и врачи, заявил НСН врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.
Если в школе завелся неуправляемый ребёнок, а вызов родителей и работа с психологами не помогают, то его надо отправлять на домашнее обучение. Об этом в пресс-центре НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Пережогин не согласился с ним.
«Все дети должны ходить в школу, так как во всех случаях изоляция только усугубит проблему. И умственно отсталые ученики, и с тяжелыми психическими расстройствами ходят в школу в меру способностей и возможностей. Это исключительное место для социализации. Устойчивое и деструктивное поведение — это либо особенность воспитания, либо психопатология, которую должны выявлять доктора. А в первом случае, пусть детьми занимается полиция и родители. Грамотный педагог проведет границу между тем, чтобы помочь такому ребенку и защитить интересы остальных. А достигать порядка тем, чтобы просто изъять неудобного ребенка из коллектива — это жестоко», — указал он.
Ранее вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик рассказал в пресс-центре НСН, какой ребенок рискует стать жертвой мошенников.
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