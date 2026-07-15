Мишустин: Россия успешно осваивает выпуск лекарств и медтехнологий
Россия обладает всеми возможностями для разработки лучших препаратов и медицинских изделий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства провел встречу с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Мишустин указал на возможности в части «отечественных лекарственных средств и современных медицинских изделий, препаратов», которыми «Ростех» активно занимается. Премьер подчеркнул, что продукция сохраняет здоровье и спасает жизни людей.
«Это очень чувствительное направление. Конечно, его важность сложно переоценить», - цитирует Мишустина ТАСС.
Ранее премьер-министр поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мишустин: Россия успешно осваивает выпуск лекарств и медтехнологий
- Уловка за рубль: Как онлайн-сервисы проводят «тихие» списания за подписку
- Пробить невозможно: По кому ударят автоматические штрафы за продажу просрочки
- В Иране при новой эскалации с США пострадали 260 человек
- Бум прошел: Почему россияне сократили расходы на онлайн-покупки
- Российские тхэквондистки выиграли серебро командного Кубка мира
- В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов
- Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом
- Ад и геополитическая рыба: Почему США и ЕС «завязли» в антироссийских санкциях
- В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии