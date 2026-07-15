Мишустин: Россия успешно осваивает выпуск лекарств и медтехнологий

Россия обладает всеми возможностями для разработки лучших препаратов и медицинских изделий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства провел встречу с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Мишустин указал на возможности в части «отечественных лекарственных средств и современных медицинских изделий, препаратов», которыми «Ростех» активно занимается. Премьер подчеркнул, что продукция сохраняет здоровье и спасает жизни людей.

«Это очень чувствительное направление. Конечно, его важность сложно переоценить», - цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее премьер-министр поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета.

