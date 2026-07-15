Памфилова: Электронное голосование запланировано только в Москве
15 июля 202612:25
Юлия Савченко
Электронное голосование на выборах в ближайшей перспективе планируется только в Москве. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, передает RT.
По словам главы ЦИК, такого голосования не может быть нигде, кроме столицы.
«Пока мы с вами не сделаем то, что должны сделать», — подчеркнула Памфилова.
Ранее председатель ЦИК сообщила, что принять участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования смогут 48,4 млн избирателей.
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