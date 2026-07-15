Памфилова: Электронное голосование запланировано только в Москве

По словам главы ЦИК, такого голосования не может быть нигде, кроме столицы.

«Пока мы с вами не сделаем то, что должны сделать», — подчеркнула Памфилова.

Ранее председатель ЦИК сообщила, что принять участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования смогут 48,4 млн избирателей.

