Врач объяснила, как переедание перед сном может вызвать рак желудка
Чтобы избежать проблем с пищеварением, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за три часа до сна, сказала НСН Марият Мухина.
На развитие изжоги влияют переедание, привычка принимать пищу менее чем за три часа до сна, которая может привести даже к раку желудка, а также неудачная поза после еды. Об этом НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.
Диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова в беседе с «Лентой.ру» назвала продукты, которые чаще всего провоцируют изжогу. По ее словам, стоит ограничить в рационе алкоголь, жирную, острую и жареную пищу, а также кофе, шоколад, мяту, цитрусовые, томаты, лук и чеснок. Мухина объяснила, на что могут повлиять неконтролируемые приемы пищи.
«Имеют значение и объемы съедаемого, и даже поза после еды. Почему нужно есть за три часа до сна? Чтобы не было рефлюкса, не было недостаточности кардиального сфинктера. Самое большое зло — когда мы ложимся спать с набитым желудком. Если много пищи, кардия расширяется, сфинктер не может сдерживать волны перистальтики. Выход пищи назад в пищевод может привести к формированию пищевода Барретта, а затем — к раку пищевода. Кроме того, отрыжка влияет даже на голосовые связки, снижает их иммунитет. Сейчас очень часто возникает папилломатоз голосовых связок. Появляется хриплый голос, как у сифилитика, надо постоянно оперировать голосовые связки. Когда слизистая не выдерживает, возникает воспаление слизистой пищевода — эзофагит. Также изжогу, отрыжку и недостаточность кардии может провоцировать непереносимость некоторых продуктов, также подобная реакция может быть на некоторые БАДы. Нужно вести для себя дневник самочувствия, записывать все случаи», — сказала Мухина.
Собеседница НСН также перечислила напитки, с которыми надо быть осторожным, чтобы не заработать изжогу.
«В плане изжоги опасны все квасы, таны, которые представляют собой сочетание кислоты и газа, напитки, газированные ортофосфорной кислотой, газированные алкогольные напитки (пиво, шампанское, особенно брюты)», — добавила врач.
В заключение Мухина рассказала о японском опыте победы над раком желудка.
«Японцам удалось преодолеть рак желудка, введя обязательную ежегодную фиброгастродуоденоскопию. В их рационе много риса, что тоже не очень полезно для желудка», — подытожила она.
Ранее Мухина заявила, что пиво и вода, а также соевые продукты провоцируют выработку эстрогена у мужчин, что убивает репродуктивную и сексуальную системы. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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