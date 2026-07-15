«Имеют значение и объемы съедаемого, и даже поза после еды. Почему нужно есть за три часа до сна? Чтобы не было рефлюкса, не было недостаточности кардиального сфинктера. Самое большое зло — когда мы ложимся спать с набитым желудком. Если много пищи, кардия расширяется, сфинктер не может сдерживать волны перистальтики. Выход пищи назад в пищевод может привести к формированию пищевода Барретта, а затем — к раку пищевода. Кроме того, отрыжка влияет даже на голосовые связки, снижает их иммунитет. Сейчас очень часто возникает папилломатоз голосовых связок. Появляется хриплый голос, как у сифилитика, надо постоянно оперировать голосовые связки. Когда слизистая не выдерживает, возникает воспаление слизистой пищевода — эзофагит. Также изжогу, отрыжку и недостаточность кардии может провоцировать непереносимость некоторых продуктов, также подобная реакция может быть на некоторые БАДы. Нужно вести для себя дневник самочувствия, записывать все случаи», — сказала Мухина.

Собеседница НСН также перечислила напитки, с которыми надо быть осторожным, чтобы не заработать изжогу.

«В плане изжоги опасны все квасы, таны, которые представляют собой сочетание кислоты и газа, напитки, газированные ортофосфорной кислотой, газированные алкогольные напитки (пиво, шампанское, особенно брюты)», — добавила врач.

В заключение Мухина рассказала о японском опыте победы над раком желудка.

«Японцам удалось преодолеть рак желудка, введя обязательную ежегодную фиброгастродуоденоскопию. В их рационе много риса, что тоже не очень полезно для желудка», — подытожила она.

Ранее Мухина заявила, что пиво и вода, а также соевые продукты провоцируют выработку эстрогена у мужчин, что убивает репродуктивную и сексуальную системы. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

