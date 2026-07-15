СМИ: ЕС просит отмены пошлин США на вино, сыры и роботов

Еврокомиссия подготовила список товаров из Европы, 15-процентные импортные пошлины на которые могут отменить в рамках двустороннего соглашения США и Евросоюза. Об этом пишет портал Euractiv.

Как отметили в ЕК, Брюссель выполнил свою часть обязательств по тарифному соглашению. С 1 июля ЕС отменил пошлины на сотни видов промышленной и сельскохозяйственной продукции из США. Теперь ЕС хочет аналогичных шагов в отношении европейского экспорта на общую сумму €150 млрд.

В перечень товаров включили алкогольные напитки (вино, виски, джин, ликеры, ром, водка), продукты питания (в том числе сыры рокфор и пекорино, оливковое масло, макаронные изделия), промышленных роботов, сельхозтехнику, медицинское оборудование.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Европе введением 100-процентных пошлин на все их товары в ответ на планы ввести налог на цифровые услуги компаний из Соединенных Штатов.

