«Работаем так 20 лет»: В школах раскрыли правду о «домашке» для первоклашек
Евгений Ямбург заявил, что полноценных домашних заданий школьникам в первом-втором классе не задают, однако это не значит, что ребенок должен только отдыхать после школы.
Домашних заданий в первом классе у школьников нет уже почти 20 лет, однако детям все равны необходимы игровые внеклассные занятия под руководством родителей. Об этом НСН рассказал заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
Минпросвещения России отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года, пишет РИА Новости. Ранее допустимый объем домашней работы для первого класса ограничивался одним часом на все предметы. Ямбург заявил, что педагоги уже давно работают без домашних заданий в начальной школе.
«Мы без домашних заданий в первом и во втором классе работаем уже чуть ли не 15-20 лет. Это очевидно любому профессиональному педагогу. Но надо понимать, что тренировки требуются, как и определенные отметки за них. Даже ребенок хочет знать, насколько он успешен. Поэтому это звездочки, солнышки, цветочки и так далее. Тренировки с ребенком вне класса должны быть в разумных пределах, в первой половине дня или в группе продленного дня. А если родители свободны, то мы обучаем их, как надо тренировать детей на чтение и так далее. Понятно, что ведущий вид деятельности в начальных классах – это игровой. Но здесь важно не заиграться. Плавный переход к более серьезным занятиям осуществляется в третьем-четвертом классе», - рассказал он.
Ранее Ямбург заявил НСН, что учебник по физкультуре для школ должен быть ориентирован на индивидуальный подход и личные достижения учащихся, а не вызывать отторжение от спорта.
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