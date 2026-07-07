«Мы без домашних заданий в первом и во втором классе работаем уже чуть ли не 15-20 лет. Это очевидно любому профессиональному педагогу. Но надо понимать, что тренировки требуются, как и определенные отметки за них. Даже ребенок хочет знать, насколько он успешен. Поэтому это звездочки, солнышки, цветочки и так далее. Тренировки с ребенком вне класса должны быть в разумных пределах, в первой половине дня или в группе продленного дня. А если родители свободны, то мы обучаем их, как надо тренировать детей на чтение и так далее. Понятно, что ведущий вид деятельности в начальных классах – это игровой. Но здесь важно не заиграться. Плавный переход к более серьезным занятиям осуществляется в третьем-четвертом классе», - рассказал он.

Ранее Ямбург заявил НСН, что учебник по физкультуре для школ должен быть ориентирован на индивидуальный подход и личные достижения учащихся, а не вызывать отторжение от спорта.

