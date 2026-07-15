Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до мероприятия
Певец Рики Мартин отменил свой концерт в Международном автодроме Рустави близ Тбилиси за день до мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис по продаже билетов Biletebi.ge.
«Концерт Рики Мартина, запланированный на 16 июля 2026 года... отменен решением певца», - указано в сообщении.
Организатор мероприятия концертное агентство Park live world также сообщило об отмене выступления Мартина по неизвестной для компании причине.
Ранее в Грузии отменили концерты группы «Тату» и певицы Ани Лорак, запланированные на август.
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