Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до мероприятия

Певец Рики Мартин отменил свой концерт в Международном автодроме Рустави близ Тбилиси за день до мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис по продаже билетов Biletebi.ge.

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«Концерт Рики Мартина, запланированный на 16 июля 2026 года... отменен решением певца», - указано в сообщении.

Организатор мероприятия концертное агентство Park live world также сообщило об отмене выступления Мартина по неизвестной для компании причине.

Ранее в Грузии отменили концерты группы «Тату» и певицы Ани Лорак, запланированные на август.

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ФОТО: AP/TASS
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