Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до мероприятия

«Концерт Рики Мартина, запланированный на 16 июля 2026 года... отменен решением певца», - указано в сообщении.

Организатор мероприятия концертное агентство Park live world также сообщило об отмене выступления Мартина по неизвестной для компании причине.

Ранее в Грузии отменили концерты группы «Тату» и певицы Ани Лорак, запланированные на август.

