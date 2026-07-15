ЕС будет предоставлять защиту только выполнившим воинскую обязанность украинцам
Страны Евросоюза с марта следующего года будут предоставлять временную защиту заявителям с Украины при условии выполнения ими воинской обязанности на родине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Брюссель принял во внимание «меняющиеся потребности в сфере обороны» Киева.
«В дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», - указано в заявлении.
Это правило будет распространяться только на новых украинских заявителей, оно не затронет граждан, уже пользующихся временной защитой в ЕС.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что Киев пытается заставить украинцев призывного возраста вернуться с территории ЕС, при этом им сложно сбежать от мобилизации и в Россию.
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