Страны Евросоюза с марта следующего года будут предоставлять временную защиту заявителям с Украины при условии выполнения ими воинской обязанности на родине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Брюссель принял во внимание «меняющиеся потребности в сфере обороны» Киева.

«В дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», - указано в заявлении.

Это правило будет распространяться только на новых украинских заявителей, оно не затронет граждан, уже пользующихся временной защитой в ЕС.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что Киев пытается заставить украинцев призывного возраста вернуться с территории ЕС, при этом им сложно сбежать от мобилизации и в Россию.

