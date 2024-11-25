От истории до беспилотника: чему учит «казачий бакалавриат»

В этом году на первый курс казачьего бакалавриата в МГУТУ Разумовского поступили 95 человек, еще около дюжины студентов-казаков – на другие направления подготовки, сказал НСН ректор университета Арсений Миронов.

Ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) Арсений Миронов рассказал в эфире НСН, что казачий бакалавриат крайне востребован среди молодежи. По его словам, на первый курс берут не только молодых людей из казачьих регионов, но и просто ребят, которые разделяют ценности казачества.

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«Миссия университета – дать новому поколению доступ к качественному образованию. И речь не только о ребятах и девчатах из казачьих регионов, но и о любом молодом человеке, который разделяет ценности казачества и служения народным святыням. Мы провели уже второй набор на казачий бакалавриат и видим, насколько востребовано это направление. На первый курс казачьего бакалавриата к нам поступили 95 человек, еще около дюжины студентов-казаков – на другие направления подготовки», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, студенты изучают ряд специализированных дисциплин, от управления беспилотником до генеалогии казачества.

«Мы готовим журналистов, учителей истории, управленцев в интересах российского казачества. Наши студенты не только изучают дисциплины профессионального блока, но и проходят тактико-специальную подготовку, обучаются управлению БПЛА, а также глубоко погружаются в историю и традиции казачества. В учебном плане немало специализированных дисциплин. Например, будущие учителя истории изучают сфрагистику, бонистику, нумизматику, фалеристику и генеалогию казачества», - отметил Миронов.

Ранее депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий рассказал «Радиоточке НСН», что атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сейчас занимается возрождением Запорожского казачьего войска в зоне проведения спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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