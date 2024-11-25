«Нужен реестр!»: Запорожское казачество возродит Россия
Владимир Рогов в эфире НСН предложил создать единый государственный казачий реестр, чтобы в него вносили казаков-героев, которые доказали свою преданность Родине.
Россия восстановит былую славу запорожских казаков, пообещал в эфире НСН председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Я знаю массу запорожских казаков из Бердянска, из города Запорожье, которые воюют уже на протяжении 10 лет против украинского режима, тех негодяев, которые совершили переворот и развязали войну на южно-русских землях еще в 2014 году. Кроме того, не стоит забывать, что казак – православный человек, воцерковленный. В украинские времена деградация казачества в Запорожье шла долгие годы. В этом направлении нам надо работать серьезно, чтобы у нас не было понятия «ряженых казаков», как это было при Украине, и не было попыток решить с помощью казачества чьих-то личных вопросов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России стоит создать государственный казачий реестр, в который будут включать людей, которые этого достойны.
«Мое глубокое убеждение заключается в том, что казачество должно быть только на государственной основе. Нужно снова ввести реестр с подтверждением того, что человек действительно является казаком, а не просто сшил себе папаху и ходит всем рассказывает, что он казак. К сожалению, далеко не все, кто прикасается к казачеству, понимают все глубинные процессы. Не стать казаком, если просто одеться в казачью одежду. Здесь важны высокие моральные качества, приверженность служению отечества, готовность к самопожертвованию. Я думаю, что все это нам по силам, главное, чтобы не было никакого самоуправства, решения должны приниматься путем казачьего сбора, иначе же получится мертвый организм, и ничем хорошим эко все не закончится», - считает Рогов.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что запорожское войско традиционно было одним из оплотов государственности, хранителем традиционных ценностей, образцом самоотверженного служения своей стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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