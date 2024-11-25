«Нужен реестр!»: Запорожское казачество возродит Россия

По его словам, в России стоит создать государственный казачий реестр, в который будут включать людей, которые этого достойны.

«Мое глубокое убеждение заключается в том, что казачество должно быть только на государственной основе. Нужно снова ввести реестр с подтверждением того, что человек действительно является казаком, а не просто сшил себе папаху и ходит всем рассказывает, что он казак. К сожалению, далеко не все, кто прикасается к казачеству, понимают все глубинные процессы. Не стать казаком, если просто одеться в казачью одежду. Здесь важны высокие моральные качества, приверженность служению отечества, готовность к самопожертвованию. Я думаю, что все это нам по силам, главное, чтобы не было никакого самоуправства, решения должны приниматься путем казачьего сбора, иначе же получится мертвый организм, и ничем хорошим эко все не закончится», - считает Рогов.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что запорожское войско традиционно было одним из оплотов государственности, хранителем традиционных ценностей, образцом самоотверженного служения своей стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

