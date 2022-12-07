«Неверная оценка!»: Онищенко поспорил с ООН о распространении ВИЧ в России

Накануне сообщалось, что Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, обогнав Танзанию и Уганду, но пропустив вперёд ЮАР, Мозамбик, Нигерию и Индию. Такие данные были представлены Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Геннадий Онищенко отметил, что представленные данные некорректны, так как ни одна африканская страна не проводит «вообще никаких» обследований на ВИЧ.

«Не согласен с такими оценками. Мы с самых первых дней, когда появился ВИЧ, взяли курс на максимальную выявляемость. А это был 1987-й год. Тогда нас обвиняли в том, что мы нарушаем права человека, обследуем людей. Ни одна африканская страна вообще никаких обследований не проводит, поэтому в этом уже некорректность. В таких оценках я вижу, прежде всего, политизацию. И ВОЗ, и дочерняя структура, которая занимается ВИЧ и СПИД от ВОЗ, рубят сук, на котором сидят. Главная сила таких организаций, как ООН, ВОЗ и ЮНЭЙДС состоит в том, что они должны заниматься делом, а не выполнять чьи-то заказы, в данном случае американские. Ситуация у нас неблагополучная, но сказать, что мы в числе африканских стран, у которых нет медицины, это неверная оценка», - сказал Онищенко.

Врач отметил, что в России остыли и к проблеме борьбы со СПИДОМ. При этом Онищенко напомнил, что на сегодняшний день имеющийся у человечества уровень знаний не позволяет создать вакцину против СПИДа.