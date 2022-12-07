«Неверная оценка!»: Онищенко поспорил с ООН о распространении ВИЧ в России

ООН, ВОЗ и ЮНЭЙДС должны заниматься делом, а не выполнять американские заказы, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.

Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России неблагополучная, но нельзя сказать, что государство в этом плане находится в одном ряду с африканскими странами, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с НСН.

«Урал, Поволжье и Сибирь»: Названы самые пораженные ВИЧ-инфекцией регионы

Накануне сообщалось, что Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, обогнав Танзанию и Уганду, но пропустив вперёд ЮАР, Мозамбик, Нигерию и Индию. Такие данные были представлены Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Геннадий Онищенко отметил, что представленные данные некорректны, так как ни одна африканская страна не проводит «вообще никаких» обследований на ВИЧ.

«Не согласен с такими оценками. Мы с самых первых дней, когда появился ВИЧ, взяли курс на максимальную выявляемость. А это был 1987-й год. Тогда нас обвиняли в том, что мы нарушаем права человека, обследуем людей. Ни одна африканская страна вообще никаких обследований не проводит, поэтому в этом уже некорректность. В таких оценках я вижу, прежде всего, политизацию. И ВОЗ, и дочерняя структура, которая занимается ВИЧ и СПИД от ВОЗ, рубят сук, на котором сидят. Главная сила таких организаций, как ООН, ВОЗ и ЮНЭЙДС состоит в том, что они должны заниматься делом, а не выполнять чьи-то заказы, в данном случае американские. Ситуация у нас неблагополучная, но сказать, что мы в числе африканских стран, у которых нет медицины, это неверная оценка», - сказал Онищенко.

Врач отметил, что в России остыли и к проблеме борьбы со СПИДОМ. При этом Онищенко напомнил, что на сегодняшний день имеющийся у человечества уровень знаний не позволяет создать вакцину против СПИДа.

Академик РАН объяснил лидерство России по числу ВИЧ-инфекций в Европе
«Всемирный день борьбы со СПИДом показал, что мы немного остыли к этой проблеме. Вакцины сегодня создать пока невозможно. Тот уровень знаний, которым располагает человечество, не позволяет создать вакцину против СПИДа, учитывая специфику этого вируса», - резюмировал Онищенко.

По состоянию на 31 декабря прошлого года носителями ВИЧ были 0,8% россиян (в том числе 1,5% населения в возрасте от 15 до 49 лет). В документе отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора указывается, что в последние годы ВИЧ выявляют среди населения наиболее активного трудоспособного возраста.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссияВИЧООНВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры