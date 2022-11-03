Академик РАН объяснил лидерство России по числу ВИЧ-инфекций в Европе

«В конце 90-х и начале 00-х в России была эпидемия внутривенной наркомании. В этот период очень много людей заразилось ВИЧ при употреблении наркотиков. Потом многие вылечились, кто-то случайно не стал наркоманом. При этом наркоманы живут достаточно долго. А если они подцепили вирус, то потом они передают его половым путем. Дальше эпидемия уже перешла на общее гетеросексуальное население, а это очень большая опасность. ВИЧ-инфекцией могут болеть уже самые приличные люди. Нет такой группы, которая бы не подверглась риску», - сказал Покровский.

Ранее Вадим Покровский в пресс-центре НСН отмечал, что ВИЧ-инфекция представляет определенную национальную угрозу, в России за прошлый год от нее умерли 32 тысячи человек.

