Трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов не поможет решить ситуацию — неадекватных людей попросту не стоит пускать на борт самолета, а сама проблема должна решаться на уровне общественных организаций и авиакомпаний. Об этом НСН заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

В 2026 году Минтранс намерен доработать нормативную базу по борьбе с дебоширами в самолетах и увеличить срок запрета на перелеты для них до трех лет. Об этом в эфире телепрограммы «Вести» заявил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, также рассматривается возможность обмена между авиакомпаниями «черными списками» пассажиров, при этом закон о «черных списках» действует с 2018 года. Горбачев усомнился, что планируемые нововведения помогут обуздать авиадебоширов.

«С 2018 года авиадебоширов меньше не стало, они как были, так и остались. Надо просто более внимательно подходить к людям и не допускать подобных вещей. Если видно, что человек неадекватен, не надо его допускать на борт воздушного судна. Обычно дебоширы — это люди, которые находятся под опьянением, пронести с собой на борт алкоголь пассажир может, только купив его в duty free, если он летит международным рейсом. А запрет на продажу пива в ресторанах в аэропорту разорит их и лишит воздушные гавани части доходов. То есть, решая одну проблем, можно создать десяток других. Что касается «черных списков», они есть только у пяти-шести ведущих компаний. А как быть еще с десятком компаний, которые работают на чартерной программе? Запрет дебоширам летать в течение трех лет вряд ли это решит проблему. Кроме того, за год российские авиакомпании перевозят примерно 110 млн пассажиров, из них не более 15 дебоширов. Зачем ради них менять какие-то законодательные акты?» — сказал Горбачев.