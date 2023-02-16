«Неуместно!»: Вассерман заявил, что россиянам придется избавиться от слова «кейс»
Слова «президент» и «депутат» являются устоявшейся нормой русского языка, в нормативных словарях они помечены как общеупотребительные, отметил в эфире НСН депутат Анатолий Вассерман.
С принятием закона, регулирующего использование иностранных слов в русском языке, некоторым россиянам придется убрать из своего лексикона слово «кейс», так как его употребление неуместно, а также к нему имеются русские аналоги, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.
Накануне Госдума приняла законопроект, регулирующий использование иностранных слов в русском языке. Так, в частности, он указывает на недопустимость использования на государственном уровне иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях. Анатолий Вассерман отметил, что в российской речи есть очевидные англицизмы, использование которых бывает крайне неуместно.
«Поскольку слова «президент» и «депутат» являются устоявшейся нормой русского языка, то в нормативных словарях они помечены именно как общеупотребительные. А вот, скажем, слово «кейс» – это явно необщеупотребительное. Это вполне очевидный англицизм, неуместный в повседневной речи. Есть профессионалы, которые говорят «кейс» вместо «пример» или «случай». Боюсь, что из их речи вряд ли удастся убрать это слово, но большинству граждан употреблять его, действительно, неуместно. Этот закон, по исходному замыслу, предназначен для того, чтобы не употребляли иностранные слова в тех случаях, когда у них есть русский нормативный эквивалент», - сказал Вассерман.
Он отметил, что некоторым ресторанам и магазинам придется менять свое название. При этом депутат указал, что если название ресторана зафиксировано как торговая марка, то оно, скорее всего, может оставаться неизмененным.
«Скорее всего, придется менять (название – ред. НСН). Но здесь есть одна тонкость: если название какого-то ресторана зафиксировано как торговая марка, то тогда оно, скорее всего, может оставаться. Торговыми марками может быть все, что угодно. Более того, как раз общеупотребительные слова в качестве торговых марок зарегистрировать трудно», - сказал собеседник НСН.
Так, Вассерман объяснил, что принятый Госдумой закон предусматривает, что в официальных случаях можно будет употреблять только те слова, которые вошли в нормативные словари.
«По сути, закон предусматривает, что можно будет употреблять только слова, вошедшие в нормативные словари. А словари делятся на несколько категорий, одна из них – это словари текущего словоупотребления. То есть, они показывают текущую обстановку в языке без каких-либо указаний хорошо это или плохо. А есть нормативные словари, они указывают, что такие-то слова есть смысл употреблять во всех случаях жизни, а какие-то неуместны в большинстве случаев. Основной смысл закона в том, что в официальных случаях можно употреблять только слова, рекомендуемые нормативными словарями как общеупотребительные или как официальные», - резюмировал депутат.
Ранее, в июне прошлого года, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным употреблением большого количества иностранных слов в русском языке. Тогда она указывала, что необходимо сохранять язык Пушкина, «прекратить эти все нововеяния, которые абсолютно неуместны», сообщает НСН.
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