«Неуместно!»: Вассерман заявил, что россиянам придется избавиться от слова «кейс»

Накануне Госдума приняла законопроект, регулирующий использование иностранных слов в русском языке. Так, в частности, он указывает на недопустимость использования на государственном уровне иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях. Анатолий Вассерман отметил, что в российской речи есть очевидные англицизмы, использование которых бывает крайне неуместно.

«Поскольку слова «президент» и «депутат» являются устоявшейся нормой русского языка, то в нормативных словарях они помечены именно как общеупотребительные. А вот, скажем, слово «кейс» – это явно необщеупотребительное. Это вполне очевидный англицизм, неуместный в повседневной речи. Есть профессионалы, которые говорят «кейс» вместо «пример» или «случай». Боюсь, что из их речи вряд ли удастся убрать это слово, но большинству граждан употреблять его, действительно, неуместно. Этот закон, по исходному замыслу, предназначен для того, чтобы не употребляли иностранные слова в тех случаях, когда у них есть русский нормативный эквивалент», - сказал Вассерман.

Он отметил, что некоторым ресторанам и магазинам придется менять свое название. При этом депутат указал, что если название ресторана зафиксировано как торговая марка, то оно, скорее всего, может оставаться неизмененным.

«Скорее всего, придется менять (название – ред. НСН). Но здесь есть одна тонкость: если название какого-то ресторана зафиксировано как торговая марка, то тогда оно, скорее всего, может оставаться. Торговыми марками может быть все, что угодно. Более того, как раз общеупотребительные слова в качестве торговых марок зарегистрировать трудно», - сказал собеседник НСН.