«Коворкинг под запретом»: Депутат Драпеко о защите русского языка

«Мы в первом чтении приняли закон, который вносило правительство РФ, мы его горячо поддержали всем составом комитета по культуре. Этот закон предполагает, что все изъятия, которые были в законе о русском языке и касались СМИ, будут ликвидированы. Средства массовой информации тоже будут обязаны говорить по-русски. Все вот эти слова «франчайзинг», «коворкинг», «hr» и прочие слова имеют аналоги. Это может коснуться деловой сферы, названия форумов, необходим контроль телевидения», - отметила она.

Ко второму чтению депутат обещала представить меры контроля и наказания для тех, кто будет нарушать закон.

«Появляется обязанность правительства установить эталонные словари современного русского языка, на которые будут опираться лингвисты, проверяющие государственные документы. Ко второму чтению мы собираемся внести ряд поправок, которые будут касаться контроля и наказания за неисполнение закона. Может быть финансовое наказание или дисциплинарное. Это касается всех физических и юридических лиц, в том числе и в сфере размещения рекламы. Сейчас, когда идешь по русским городам, ощущение, что ты в колонии какой-то – нерусские названия и написаны на латинице», - рассказала собеседница НСН.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России злоупотребляют англицизмами, и предложила заменить иностранные слова русскими аналогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



