«Коворкинг под запретом»: Депутат Драпеко о защите русского языка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре отметила, что слова «франчайзинг», «коворкинг», «hr» и прочие должны быть заменены на аналоги.
Законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов заставит журналистов и рекламщиков говорить по-русски, заявила НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ предусматривает запрет для чиновников и органов власти использование в работе иностранных слов, кроме содержащихся в нормативных словарях и не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Драпеко подчеркнула, что законопроект коснется также журналистов, бизнес и рекламу.
«Мы в первом чтении приняли закон, который вносило правительство РФ, мы его горячо поддержали всем составом комитета по культуре. Этот закон предполагает, что все изъятия, которые были в законе о русском языке и касались СМИ, будут ликвидированы. Средства массовой информации тоже будут обязаны говорить по-русски. Все вот эти слова «франчайзинг», «коворкинг», «hr» и прочие слова имеют аналоги. Это может коснуться деловой сферы, названия форумов, необходим контроль телевидения», - отметила она.
Ко второму чтению депутат обещала представить меры контроля и наказания для тех, кто будет нарушать закон.
«Появляется обязанность правительства установить эталонные словари современного русского языка, на которые будут опираться лингвисты, проверяющие государственные документы. Ко второму чтению мы собираемся внести ряд поправок, которые будут касаться контроля и наказания за неисполнение закона. Может быть финансовое наказание или дисциплинарное. Это касается всех физических и юридических лиц, в том числе и в сфере размещения рекламы. Сейчас, когда идешь по русским городам, ощущение, что ты в колонии какой-то – нерусские названия и написаны на латинице», - рассказала собеседница НСН.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России злоупотребляют англицизмами, и предложила заменить иностранные слова русскими аналогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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