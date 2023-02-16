В Госдуме приняли закон о защите русского языка от иностранных заимствований
Депутаты Госдумы приняли закон, защищающий русский язык от излишнего употребления заимствований из других языков. Об этом сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.
Теперь в России появятся нормативные словари, грамматики и справочники, содержащие в себе нормы современного русского литературного языка. Также проекты нормативных актов будут в обязательном порядке проходить лингвистическую экспертизу на соответствие нормам языка.
«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — указано в законопроекте, принятом во втором и третьем чтениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru