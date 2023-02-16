В Госдуме приняли закон о защите русского языка от иностранных заимствований

Теперь в России появятся нормативные словари, грамматики и справочники, содержащие в себе нормы современного русского литературного языка. Также проекты нормативных актов будут в обязательном порядке проходить лингвистическую экспертизу на соответствие нормам языка.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — указано в законопроекте, принятом во втором и третьем чтениях.

