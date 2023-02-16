В Госдуме приняли закон о защите русского языка от иностранных заимствований

Депутаты Госдумы приняли закон, защищающий русский язык от излишнего употребления заимствований из других языков. Об этом сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.

Президент Киргизии раскритиковал чиновников за документооборот на русском языке

Теперь в России появятся нормативные словари, грамматики и справочники, содержащие в себе нормы современного русского литературного языка. Также проекты нормативных актов будут в обязательном порядке проходить лингвистическую экспертизу на соответствие нормам языка.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — указано в законопроекте, принятом во втором и третьем чтениях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Русский ЯзыкЗаконГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры