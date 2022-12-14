Филолог раскритиковала запрет иностранных слов в русском языке

Запрет иностранных слов в русском языке ни к чему не приведет, сообщает РИА Новости со ссылкой на филолога Любовь Гогину.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

По ее словам, прежде чем с чем-то бороться, надо изучить проблему. «Иначе это превратится просто в охоту на ведьм. Мы будем отстреливать по одному, убьем все, но ничего не возродим», — считает эксперт.

Она выразила уверенность в том, что натаскать русский язык можно только через возвращение к культуре, русской классике. Можно заставить выучить всех учебники по культуре речи или ходить всегда со справочником. Однако такие меры должного эффекта не принесут.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Фролова заявила, что в большинстве случаев у граждан России нет необходимости применять зарубежные слова, которые не обогащают речь, а искажают ее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Русский Язык
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