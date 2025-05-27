Минпросвещения обновит список фильмов для показа в школах
Министерство просвещения захотело адаптировать список рекомендованных к семейному просмотру картин, подготовив программу для разных школьных предметов. Об этом заявила замглавы ведомства Ольга Колударова в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Она отметила, что кинопросмотры станут важной частью образовательного процесса. Ученикам будут показывать фильмы непосредственно во время уроков. Эти изменения затронут все классы.
В новый перечень попадут не только ленты, которые помогут освоить учебную программу, но и те, которые способствуют нравственному развитию школьников. Замминистра добавила, что к разработке списка привлекут педагогов, психологов и кинокритиков, чтобы добавить в него только качественные фильмы.
Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил в разговоре с НСН, что кинематограф должен стать обязательным предметом школьной программы.
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