Минпросвещения обновит список фильмов для показа в школах

Она отметила, что кинопросмотры станут важной частью образовательного процесса. Ученикам будут показывать фильмы непосредственно во время уроков. Эти изменения затронут все классы.

В новый перечень попадут не только ленты, которые помогут освоить учебную программу, но и те, которые способствуют нравственному развитию школьников. Замминистра добавила, что к разработке списка привлекут педагогов, психологов и кинокритиков, чтобы добавить в него только качественные фильмы.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил в разговоре с НСН, что кинематограф должен стать обязательным предметом школьной программы.

