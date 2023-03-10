«Неудобна властям»: В РАН объяснили переподчинение комиссии по борьбе с лженаукой

Накануне «Ведомости» сообщили, что в РАН «упраздняются» две комиссии, которые занимались борьбой с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Отмечается, что решение о роспуске комиссий президиум РАН принял еще в конце прошлого года, хотя публичной огласки это решение не получило. Указывается, что функционал комиссий будет передан экспертному совету РАН. Евгений Александров же уточнил, что комиссии будут просто переподчинены, и высказал мнение, что со сменой руководства РАН комиссии захотели «укротить».

«Комиссии были неудобны многим. Они высказывались по разным вопросам, часто слишком резко, по мнению начальства и властей. Теперь, когда Академия изменила начальство, было решено их несколько укротить. Часть медиков очень довольны, потому что мы нападали на гомеопатию и некое жульничество в медицине. Я в разговоре с президентом сказал, что меня по возрасту пора уже менять, потому что я имею стаж работы в этой комиссии с начала ее образования. Но вопрос упирается в кандидатуру преемника. Я предлагал в качестве преемника академика, математика Васильева, но вопросы работы комиссии мы с ним мало обсуждали. Этот вопрос (переподчинения – ред. НСН) решался без обсуждения с руководителями и членами комиссий. Все это сделали Ковальчуки, конечно… Они продвигали свою кандидатуру в президенты Академии», - сказал Александров.

Он отметил, что узнал о переподчинении комиссии по борьбе с лженаукой спустя два месяца после того, как было принято соответствующее постановление. По словам Александрова, пока речь идет о переподчинении, однако что будет на деле – покажет практика.