«Неудобна властям»: В РАН объяснили переподчинение комиссии по борьбе с лженаукой
Комиссию захотели переподчинить Михаил и Юрий Ковальчуки, которые пролоббировали свои интересы через РАН, отметил в эфире НСН академик Евгений Александров.
Комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований захотели переподчинить, потому что они были неудобны многим, власти и начальство указывали на их резкие высказывания по разным темам, рассказал председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров в разговоре с НСН.
Накануне «Ведомости» сообщили, что в РАН «упраздняются» две комиссии, которые занимались борьбой с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Отмечается, что решение о роспуске комиссий президиум РАН принял еще в конце прошлого года, хотя публичной огласки это решение не получило. Указывается, что функционал комиссий будет передан экспертному совету РАН. Евгений Александров же уточнил, что комиссии будут просто переподчинены, и высказал мнение, что со сменой руководства РАН комиссии захотели «укротить».
«Комиссии были неудобны многим. Они высказывались по разным вопросам, часто слишком резко, по мнению начальства и властей. Теперь, когда Академия изменила начальство, было решено их несколько укротить. Часть медиков очень довольны, потому что мы нападали на гомеопатию и некое жульничество в медицине. Я в разговоре с президентом сказал, что меня по возрасту пора уже менять, потому что я имею стаж работы в этой комиссии с начала ее образования. Но вопрос упирается в кандидатуру преемника. Я предлагал в качестве преемника академика, математика Васильева, но вопросы работы комиссии мы с ним мало обсуждали. Этот вопрос (переподчинения – ред. НСН) решался без обсуждения с руководителями и членами комиссий. Все это сделали Ковальчуки, конечно… Они продвигали свою кандидатуру в президенты Академии», - сказал Александров.
Он отметил, что узнал о переподчинении комиссии по борьбе с лженаукой спустя два месяца после того, как было принято соответствующее постановление. По словам Александрова, пока речь идет о переподчинении, однако что будет на деле – покажет практика.
«Действительно, постановление президиума 272 не было выложено на сайте, я его получил через два месяца после того, как оно было принято. Меня вызывал президент Академии (Геннадий Красников - ред. НСН), мы разговаривали на эти темы, но об этом постановлении он мне ничего не говорил. Потом вице-президент Академии Котляр давал разъяснения, что речь идет только о переподчинении комиссий. То есть, эти две комиссии будут подчиняться не президиуму Академии, а экспертному совету. Что касается их состава, они могут быть обновлены. Что будет на деле – покажет практика», - резюмировал Александров.
Так, Михаил Ковальчук является президентом Курчатовского института, несколько раз безуспешно пытался избраться в академики РАН. Он является старшим братом акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. При этом последний включен Минфином США в санкционный список как представитель «ближнего круга» президента РФ Владимира Путина в 2014 году.
Комиссия по борьбе с лженаукой была создана еще в 1998 году. Она стала известна благодаря своим докладам, посвященным гомеопатии, а также другим сомнительным околонаучным и псевдонаучным направлениям, сообщает НСН.
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