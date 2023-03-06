В РАН призвали создать Федеральную службу по производству семян

Ранее сообщалось, что Минсельхоз установит квоту на ввоз импортных семян подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, рапса и картофеля. Это нововведение обернулось ожесточенной дискуссией в экспертном сообществе на фоне повышения рисков для продовольственной безопасности государства. В частности, участники рынка сомневаются, что квоты начнутся с тех объемов, в которых аграрии ввозили импортные семена в последние сезоны. По мнению Лачуги, необходимо создавать отечественную систему семеноводства.

«Этот вопрос надо было бы задавать лет десять назад, потому что аграрии получают сорта и семена частично от науки. Сельскохозяйственная наука не имела того внимания, которое сейчас к себе требуют аграрии. Минсельхоз игнорировал неоднократные просьбы увеличить финансирование, заняться семеноводством, ведомство действовало по принципу либеральной экономики “Рынок расставит все по местам”. Мы не всегда закупаем на Западе семена, которые действительно нужны, нам часто вешают лапшу на уши. Сегодня снова встал вопрос необходимости создания отечественной системы семеноводства. У нас 557 природно-климатических зон, у каждой из них свои особенности. Квоты и прочее — это полумеры, пока не будет создана эта система», — сказал Лачуга.

Собеседник НСН отметил, что квоты должны быть введены для возрождения отечественного семеноводства.

«Если не помогать отрасли семеноводства подняться, квотирование вредно. Нужна федеральная служба по производству семян, которая была в советское время. Отрадно, что сегодня мы возвращаемся к положительному опыту прошлого и понимаем, что его надо продвигать, — это касается и науки, и отношения к ней, и производителей аграрной продукции. Но объединения, находящиеся под эгидой Минсельхоза, к сожалению, почти ничего для этого не делают», — добавил академик.

Ранее Лачуга заявил НСН, что Россия высевает в два раза меньше ржи, чем Китай, заброшены и посевы льна, страна почти полностью забыла про эти две культуры.

