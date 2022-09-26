Путин утвердил Красникова новым президентом РАН

Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников официально стал главой Российской академии наук.

Глава РАН снял свою кандидатуру на выборах главы Академии наук

Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что Красников был утверждён президентом РАН сроком на пять лет.

Указ вступает в силу с 27 сентября.

Ранее Красников победил на выборах президента РАН, набрав 871 голос, сообщает RT. За его оппонента - директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрия Марковича - проголосовали 397 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:УказыВладимир ПутинНаукаРАН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры