Путин утвердил Красникова новым президентом РАН
Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников официально стал главой Российской академии наук.
Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что Красников был утверждён президентом РАН сроком на пять лет.
Указ вступает в силу с 27 сентября.
Ранее Красников победил на выборах президента РАН, набрав 871 голос, сообщает RT. За его оппонента - директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрия Марковича - проголосовали 397 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- В Госдуме не исключили приостановку чемпионата России по футболу
- Госдума предложит новый механизм проверок кандидатов на получение оружия
- Россиянам дали список разрешенных личных вещей для мобилизации
- Путин утвердил Красникова новым президентом РАН
- Резкое падение давления зафиксировано на одной из ниток «Северного потока - 2»
- Срок нахождения мобилизованных граждан в зоне СВО не установлен
- В Москву на лечение привезут пострадавших при стрельбе в ижевской школе
- Замглавы МИД России призвал США «охолонуть»
- Россия не меняла подход к использованию ядерного оружия
- Песков оценил победу правоцентристов на выборах в Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru