Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных больницах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить цены на тест на коронавирус в частных клиниках и лабораториях, сообщили на сайте правительства страны.

Роспотребнадзор отменил двойной ПЦР-тест для въезжающих в страну россиян

Отмечается, что проверки будет проводить Федеральная антимонопольная служба совместно с Роспотребнадзором. Отчеты о проделанной работе должны предоставить до 19 июля.

Мишустин на заседании координационного совета 25 июня отметил, что жителей регионов страны беспокоит то, что цена на ПЦР-тест растет, а время его анализа затягивается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинКоронавирусТест
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