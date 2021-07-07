Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных больницах

Москва стала одним из лидеров по темпам вакцинации в России Повторная вакцинация в столице доступна в 20 пунктах Более 9 тысяч материалов времен ВОВ передали москвичи в Главархив Пьяную москвичку за рулем авто задержали после столкновения с машиной ДПС Более 100 онлайн-активностей ко Дню семьи, любви и верности подготовлено в Москве