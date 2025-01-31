Нецелевой расход и злоупотребления: Экс-заместителей Чубайса задержали в Москве
Нескольких бывших сотрудников «Роснано» на неделе доставили на допрос в рамках уголовного дела по факту нецелевого расходования 45 миллиардов рублей.
В МВД России подтвердили информацию о задержании трех топ-менеджеров «Роснано» по делу о нецелевом расходовании более 43 миллиардов рублей. Следствие предполагает, что в 2017 году «для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств».
Уточняется, что по делу задержали бывшего исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского, его заместителя — управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову.
МИЛЛИАРДНЫЙ УЩЕРБ
При этом часть из этих средств была выделена на создание так называемого гибкого планшета для школьников. Уточняется, что на допрос доставили четырех человек, их статус будет определен в ходе следственных действий.
В начале января 2025 года директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сказал, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в компании составляет более 200 миллиардов рублей. В разговоре с ТАСС он также уточнил, что возбуждены уголовные дела «на сумму более 43 миллиарда рублей».
«Их фигурантам из числа сотрудников, «партнеров», членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск», — заявил Фролов.
Помимо прочего он уточнил, что в ходе аудита были установлены факты вывода средств за рубеж «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенным ценам.
Также в январе 2025 года депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой направили в Генпрокуратуру и СК обращение, попросив провести проверку работы Чубайса в «Роснано» и на посту помощника президента. В Генпрокуратуре сообщили, что проведут проверки по факту обращения.
В августе 2024 года суд в Москве арестовал гендиректора компании по производству устройств на основе так называемой гибкой электроники «Пластик Лоджик» Бориса Галкина по обвинению в особо крупной растрате средств, выделенных «Роснано». Уголовное дело в отношении него было возбуждено в апреле 2023 года.
Помимо прочего в октябре 2024 года Центр общественных связей ФСБ сообщал, что в компании «Пластик Лоджик» было похищено свыше 13 миллиардов рублей. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту присвоения или растрате в особо крупном размере.
ЧУБАЙСА В СВИДЕТЕЛИ
Еще в 2011 году Анатолий Чубайс лично презентовал гибкий планшет на встрече с президентом России Владимиров Путиным. При этом уже в 2015 году Чубайс говорил, что создать «конкурентный по цене» планшет в итоге так и не удалось. В 2024 году выяснилось, что выделенные деньги компания перевела в иностранные юрисдикции.
Как отметил в разговоре с НСН бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков, при необходимости Чубайса тоже могут пригласить на допрос, при этом если он не приедет добровольно, можно будет говорить о его экстрадиции.
«Этапирование возможно только после предъявления обвинения, пусть даже заочного. Сначала следствие должно собрать достаточные доказательства в отношении Чубайса, сформировать постановление о привлечении в качестве обвиняемого и предъявить обвинение заочно, поскольку Чубайса в России нет», — пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, Чубайса вряд ли экстрадируют по запросу российских властей.
«Чаще, особенно по делам, которые привлекают общественное мнение, мы получаем отказы. Как правило, легче выдаются те, кто совершил какие-либо тяжкие преступления против личности, — террористы, убийцы и так далее. Однако ряд стран также выдают расхитителей и мошенников», — заявил Степанков.
В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН допустил, что Чубайсу следует предъявить обвинение в предательстве страны и распродаже собственности РФ за 3% от стоимости, поскольку такое преступление не имеет срока давности.
«Когда мы выносили импичмент Ельцину, мы обобщили все преступления, в том числе и преступления Чубайса. Там было пять бюллетеней, включая предательство нашей страны, распродажу нашей собственности за бесценок. Чубайс участвовал в продаже нашей собственности за 3% от реальной стоимости. Разрушались целые предприятия и отрасли. Мы давно официально обратились, просили дать заключение о той бандитской приватизации, которую проводил Чубайс. Это главное. Это преступление, у которого нет срока давности, так как это сказалось на нашем суверенитете», - сказал он.
Как добавил лидер КПРФ, Чубайсу сначала дали возможность «отсидеться» в «Роснано», а потом отпустили, но это политический вопрос, так как в юридическом смысле на него есть все материалы.
При этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин еще в октября 2024 года сообщил НСН, что если Израиль или Англия сочтут экс-главу корпорации «Роснано» честным человеком, тогда, как чужеродный элемент, он будет экстрадирован в Россию.
«Англия, Израиль, где он сейчас находится – это государства, которые привлекают к себе мошенников со всего мира и обеспечивают им надежную юридическую защиту. Поэтому если они сочтут Чубайса преступником, то тогда они, конечно, никогда не выдадут его никому. С другой стороны, если Израиль или Англия сочтут Чубайса честным человеком, то тогда, как чужеродный элемент, он, вероятно, будет экстрадирован в Российскую Федерацию», – уточнил он.
По словам депутата, Чубайс «производит впечатление преступника». При этом он отметил, что правоохранительные органы разрешили ему выехать из РФ, поскольку не сочли его деятельность преступной.
«Чубайс производит впечатление преступника, и в этом отношении абсолютное большинство населения России вполне солидарно со спикером Госдумы. Другое дело, что правоохранительные органы России придерживаются принципиально иной позиции. Речь не в том, что Чубайс виноват во всем или в 99%, а в том, совершал ли человек преступление или нет. В отношении Чубайса полное впечатление, что он совершал преступление. Вероятно (ему разрешили выехать из РФ – ред. НСН), потому что правоохранительные органы России не считают деятельность Чубайса преступной», – рассказал Делягин.
Чубайс занимал пост гендиректора «Роснано» с 2008 по 2020 год. Затем получил должность специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года он ушел в отставку и уехал из России в Израиль. Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».
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