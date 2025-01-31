Нецелевой расход и злоупотребления: Экс-заместителей Чубайса задержали в Москве

МИЛЛИАРДНЫЙ УЩЕРБ

При этом часть из этих средств была выделена на создание так называемого гибкого планшета для школьников. Уточняется, что на допрос доставили четырех человек, их статус будет определен в ходе следственных действий.

В начале января 2025 года директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сказал, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в компании составляет более 200 миллиардов рублей. В разговоре с ТАСС он также уточнил, что возбуждены уголовные дела «на сумму более 43 миллиарда рублей».

«Их фигурантам из числа сотрудников, «партнеров», членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск», — заявил Фролов.

Помимо прочего он уточнил, что в ходе аудита были установлены факты вывода средств за рубеж «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенным ценам.

Также в январе 2025 года депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой направили в Генпрокуратуру и СК обращение, попросив провести проверку работы Чубайса в «Роснано» и на посту помощника президента. В Генпрокуратуре сообщили, что проведут проверки по факту обращения.

В августе 2024 года суд в Москве арестовал гендиректора компании по производству устройств на основе так называемой гибкой электроники «Пластик Лоджик» Бориса Галкина по обвинению в особо крупной растрате средств, выделенных «Роснано». Уголовное дело в отношении него было возбуждено в апреле 2023 года.

Помимо прочего в октябре 2024 года Центр общественных связей ФСБ сообщал, что в компании «Пластик Лоджик» было похищено свыше 13 миллиардов рублей. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту присвоения или растрате в особо крупном размере.