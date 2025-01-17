Брат Чубайса назвал странной просьбу депутатов проверить экс-главу «Роснано»
Просьба депутатов проверить экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса выглядит странно: если у парламентариев были какие-то материалы, они должны были предоставить их раньше. Об этом заявил брат бизнесмена Игорь Чубайс в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что проверку решили организовать лишь тогда, когда бизнесмен находится далеко за рубежом. Брат бизнесмена задался вопросом, где были эти депутаты три или два года назад. При этом Игорь Чубайс добавил, что не может рассуждать на эту тему, поскольку никогда не был государственным чиновником.
«Их заявление выглядит очень странным и нелепым», - сказал он.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутат ГД Луговой попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить служебную деятельность Анатолия Чубайса на признаки преступлений, передает «Радиоточка НСН».
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