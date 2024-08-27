Двух бывших топ-менеджеров «Роснано» заочно арестовали по делу о растрате

По версии следствия, Киселев и Рапопорт, а также иные лица, «действуя в составе организованной группы» и с использованием служебного положения, «осуществили растрату инвестированных в уставной капитал компании средств».

«В результате «Роснано» был причинён ущерб в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Киселев и Рапопорт арестованы на два месяца с момента задержания на территории РФ, либо экстрадиции.

Ранее в «Роснано» заявили, что компания может столкнуться с риском банкротства в случае, если ей не обеспечат допфинансирование для расчётов с кредиторами, сообщает RT.

