Двух бывших топ-менеджеров «Роснано» заочно арестовали по делу о растрате
Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров компании «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, Киселев и Рапопорт, а также иные лица, «действуя в составе организованной группы» и с использованием служебного положения, «осуществили растрату инвестированных в уставной капитал компании средств».
«В результате «Роснано» был причинён ущерб в особо крупном размере», - говорится в сообщении.
Уточняется, что Киселев и Рапопорт арестованы на два месяца с момента задержания на территории РФ, либо экстрадиции.
Ранее в «Роснано» заявили, что компания может столкнуться с риском банкротства в случае, если ей не обеспечат допфинансирование для расчётов с кредиторами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru