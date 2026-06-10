Юрист объяснила, как можно оспорить брачный договор
90% пунктов соглашения между супругами незыблемы, но некоторые могут быть аннулированы в суде, заявила НСН Анна Фролова.
Никто из супругов не может остаться ни с чем, даже если такой пункт прописан в брачном договоре. Такую формулировку можно легко оспорить в суде, рассказала НСН семейный юрист Анна Фролова.
В начале 2020-х брачные договоры оформляли не более 5% пар, в 2025 году — около 10%, согласно данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Об этом сообщает 360.ru. Фролова объяснила этот рост.
«Сейчас молодые пары чаще всего прибегают к заключению брачных договоров. Я связываю это с тем, что оба партнера занимаются, например, малым или средним бизнесом. Они являются предпринимателями и имеют стартовый капитал, когда вступают в брак. Любое дело — это риски, которые могут упасть на второго супруга, поэтому выгоднее наперед просчитать все возможные исходы: негативные сценарии расторжения брака или банкротства. Это не вопрос доверия, а скорее вопрос безопасности и рисков. Все потому, что брачный договор можно заключить в любой момент брака. В 90% случаев он неоспорим, если только речь идет не о каком-нибудь пункте, который ставит второго партнера в неблагоприятные условия, например, он или она остался без крыши над головой и средств к существованию. Условно, пункт, что человек изменил, и все имущество перейдет тогда к другому — это, конечно, оспоримо», — указала она.
Ранее Фролова объяснила НСН, как разделить ипотечную квартиру при разводе.
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