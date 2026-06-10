Никто из супругов не может остаться ни с чем, даже если такой пункт прописан в брачном договоре. Такую формулировку можно легко оспорить в суде, рассказала НСН семейный юрист Анна Фролова.

В начале 2020-х брачные договоры оформляли не более 5% пар, в 2025 году — около 10%, согласно данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Об этом сообщает 360.ru. Фролова объяснила этот рост.