«Нет такой идеологии!»: Драпеко подтвердила вред бодипозитива, поспорив с Милоновым

Милонов прав в том, что бодипозитив вредит здоровью людей, заявила в эфире НСН Елена Драпеко, вспомнив о «вешалках», «худеющих скелетах» и квадроберах.

Бодипозитив, которым успокаивают людей на Западе, на самом деле является оправданием нездорового ожирения, но не идеологией, заявила в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил признать бодипозитив нежелательной идеологией в России, направив соответствующее письмо главе Минздрава. Парламентарий написал в соцсетях, что это движение, возникшее в США в конце 1990-х, сегодня превратилось «в деструктивную идеологию, вредящую здоровью сотен тысяч людей».

Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной в России
«Я считаю, что Милонов прав, потому что эта политика бодипозитива - попытка успокоить людей, что они не больные, а просто позитивные - это неправильно. Но идеологии такой нет, Минздрав сильно удивится. Никакой идеологии квадроберов тоже нет, это просто такая массовая игра. Сегодня уже ребенка в новый год в зайчика не оденешь из-за этих идиотов. Не надо из всего делать идеологию. Бодипозитив – это нездоровая полнота, то, что у нас называется ожирением и считается заболеванием. На Западе говорят: не обращайте внимание, что вы такие жирные, это нормально. А мы считаем, что это ненормально и боремся за то, чтобы люди худели», – сказала Драпеко.

Она призвала не впадать в крайности, признав, что у каждого (и у нее самой) есть свой стандарт веса.

«Есть и другая крайность – когда был стандарт "худющих скелетов", манекенщиц и "вешалок без тела". Это тоже очень вредно и приводило к болезненным проявлениям. Должна быть некая норма, при этом норма для каждого человека своя. Например, я сегодня могу надеть костюм, в котором меня избрали в Госдуму 25 лет назад. Я специально не стараюсь похудеть, потому что понимаю, что это моя норма и у меня нет болезненных проявлений», - заключила собеседница НСН.
«Активность и зарядка»: Онищенко обратил внимание на проблему детского ожирения

Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что в России наблюдается бум пластических операций, связанных с ожирением.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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