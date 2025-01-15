«Нет такой идеологии!»: Драпеко подтвердила вред бодипозитива, поспорив с Милоновым
Милонов прав в том, что бодипозитив вредит здоровью людей, заявила в эфире НСН Елена Драпеко, вспомнив о «вешалках», «худеющих скелетах» и квадроберах.
Бодипозитив, которым успокаивают людей на Западе, на самом деле является оправданием нездорового ожирения, но не идеологией, заявила в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил признать бодипозитив нежелательной идеологией в России, направив соответствующее письмо главе Минздрава. Парламентарий написал в соцсетях, что это движение, возникшее в США в конце 1990-х, сегодня превратилось «в деструктивную идеологию, вредящую здоровью сотен тысяч людей».
«Я считаю, что Милонов прав, потому что эта политика бодипозитива - попытка успокоить людей, что они не больные, а просто позитивные - это неправильно. Но идеологии такой нет, Минздрав сильно удивится. Никакой идеологии квадроберов тоже нет, это просто такая массовая игра. Сегодня уже ребенка в новый год в зайчика не оденешь из-за этих идиотов. Не надо из всего делать идеологию. Бодипозитив – это нездоровая полнота, то, что у нас называется ожирением и считается заболеванием. На Западе говорят: не обращайте внимание, что вы такие жирные, это нормально. А мы считаем, что это ненормально и боремся за то, чтобы люди худели», – сказала Драпеко.
Она призвала не впадать в крайности, признав, что у каждого (и у нее самой) есть свой стандарт веса.
«Есть и другая крайность – когда был стандарт "худющих скелетов", манекенщиц и "вешалок без тела". Это тоже очень вредно и приводило к болезненным проявлениям. Должна быть некая норма, при этом норма для каждого человека своя. Например, я сегодня могу надеть костюм, в котором меня избрали в Госдуму 25 лет назад. Я специально не стараюсь похудеть, потому что понимаю, что это моя норма и у меня нет болезненных проявлений», - заключила собеседница НСН.
Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что в России наблюдается бум пластических операций, связанных с ожирением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Ридли Скотт отложил съемки байопика о группе Bee Gees
- Кондратьев: На пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута
- Мужчину арестовали за поджог вышки сотовой связи в Ивановской области
- Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля в утренние и вечерние часы
- Путин назвал новых претендентов на звание «Город трудовой доблести»
- «Стало неожиданностью!»: Збруев об уходе из «Ленкома» Дмитрия Певцова и Александры Захаровой
- Журнал «Футбол» назвал Александра Головина лучшим футболистом 2024 года в РФ
- Кардиолог Курбанмагомедов заявил о смертельной опасности крещенских купаний
- Госдума приняла в первом чтении проект о «периоде охлаждения» по кредитам
- СМИ: Число умерших от поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru