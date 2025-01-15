«Нет такой идеологии!»: Драпеко подтвердила вред бодипозитива, поспорив с Милоновым

Бодипозитив, которым успокаивают людей на Западе, на самом деле является оправданием нездорового ожирения, но не идеологией, заявила в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил признать бодипозитив нежелательной идеологией в России, направив соответствующее письмо главе Минздрава. Парламентарий написал в соцсетях, что это движение, возникшее в США в конце 1990-х, сегодня превратилось «в деструктивную идеологию, вредящую здоровью сотен тысяч людей».