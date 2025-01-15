Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать нежелательной в России идеологию бодипозитива. Парламентарий направил соответствующее обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко, пишет RT.

Милонов отметил, что движение бодипозитива набирает популярность в РФ и в мире. Его сторонники пропагандируют «нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом», пренебрежение к общим «представлениям красоты и опрятности».

«Жертвами этой идеологии становятся в основном молодые девушки и юноши, принимающие эту... концепцию в качестве инструкции к действию», — подчеркнул депутат.

Милонов указал, что сторонники бодипозитива отказываются от норм гигиены, доводят себя до ожирения, приобретают хронические заболевания и «доходят до грани ранней смерти». Парламентарий назвал движение угрозой здоровью нации, указал на его «социальную и медицинскую опасность» и призвал объявить нежелательным на территории РФ.

Ранее Виталий Милонов призвал запретить продажу энергетиков в интернет-магазинах и вендинговых аппаратах, пишет «Свободная пресса».

