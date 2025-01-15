Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной в России
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать нежелательной в России идеологию бодипозитива. Парламентарий направил соответствующее обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко, пишет RT.
Милонов отметил, что движение бодипозитива набирает популярность в РФ и в мире. Его сторонники пропагандируют «нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом», пренебрежение к общим «представлениям красоты и опрятности».
«Жертвами этой идеологии становятся в основном молодые девушки и юноши, принимающие эту... концепцию в качестве инструкции к действию», — подчеркнул депутат.
Милонов указал, что сторонники бодипозитива отказываются от норм гигиены, доводят себя до ожирения, приобретают хронические заболевания и «доходят до грани ранней смерти». Парламентарий назвал движение угрозой здоровью нации, указал на его «социальную и медицинскую опасность» и призвал объявить нежелательным на территории РФ.
Ранее Виталий Милонов призвал запретить продажу энергетиков в интернет-магазинах и вендинговых аппаратах, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open
- Пушилин: Восстановление Донецка и Макеевки начнут в 2025 году
- Россия и Белоруссия запретили ввоз продукции животноводства из ФРГ с 15 января
- ФАС: Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе
- РКН изучит идеи о проверке через «Госуслуги» возраста при продаже товаров для взрослых
- Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной в России
- В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге
- Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
- Коллекцию предметов искусства модельера Ива Сен-Лорана продадут с аукциона
- В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru