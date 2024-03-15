«Нет глубинных процессов»: Вассерман раскритиковал школьный курс обществознания
Обществознание может остаться отдельным школьным предметом, однако программа курса нуждается в доработке, заявил НСН Анатолий Вассерман.
История и обществознание имели множество пересечений еще в советской школьной программе, однако решение об объединении дисциплин сегодня должны принимать профильные методисты и педагоги. Об этом в интервью НСН рассказал депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что «многие сотрудники министерств и ведомств» предлагают ликвидировать в школьной программе обществознание как «вредный предмет». Уже рассматривается возможность совмещения Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории и обществознанию. Однако Вассерман предположил, что вопрос нуждается в более детальной проработке.
«В советское время это были отдельные предметы. В рамках курса истории давалось представление о многих закономерностях, определяющих ее ход. Курс обществоведения посвящался углубленному изучению этих закономерностей с упоминанием исторических событий, в которых они проявлялись. Возможно в объединении курсов есть смысл, но нельзя впадать в крайность, подобно тому, как в начале советской эпохи курс истории подменили курсом общественных наук. Надо отдавать приоритет изучению хода истории как такового, из него должно вытекать понимание закономерностей исторических процессов. Но это вопрос методики преподавания, обсуждать его должны ученые, не только историки, но и методисты», - пояснил он.
Допустив сохранение обществознания в качестве отдельного предмета школьной программы, собеседник НСН призвал внести изменение в программу.
«Сейчас в предмете нет того главного, что было в нем в советское время – понимания глубинных закономерностей, порождающих общественные процессы. На мой взгляд, там значительно больше внимания уделяется событиям и меньше процессам. В этом смысле и стоит доработать курс обществознания, хотя доработка – предмет очень широкого массового обсуждения. Не сомневаюсь, что этот предмет необходим, поскольку важно ориентироваться в закономерностях жизни общества», - подытожил депутат Госдумы.
Ранее юрист и политик, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай заявил «Радиоточке НСН», что сокращение часов преподавания обществознания в школах преждевременно, поскольку в данный момент на целый блок гуманитарных факультетов принимают по результатам ЕГЭ по этому предмету.
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