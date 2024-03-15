«Нет глубинных процессов»: Вассерман раскритиковал школьный курс обществознания

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что «многие сотрудники министерств и ведомств» предлагают ликвидировать в школьной программе обществознание как «вредный предмет». Уже рассматривается возможность совмещения Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории и обществознанию. Однако Вассерман предположил, что вопрос нуждается в более детальной проработке.

«В советское время это были отдельные предметы. В рамках курса истории давалось представление о многих закономерностях, определяющих ее ход. Курс обществоведения посвящался углубленному изучению этих закономерностей с упоминанием исторических событий, в которых они проявлялись. Возможно в объединении курсов есть смысл, но нельзя впадать в крайность, подобно тому, как в начале советской эпохи курс истории подменили курсом общественных наук. Надо отдавать приоритет изучению хода истории как такового, из него должно вытекать понимание закономерностей исторических процессов. Но это вопрос методики преподавания, обсуждать его должны ученые, не только историки, но и методисты», - пояснил он.