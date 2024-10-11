«Без доказательств»: Для получения миллиона за «вред» от сотовой вышки нет оснований
Вышки сотовой связи не могут устанавливаться за пределами СНТ или далеко от жилых домов, так как радиус их покрытия - 500 метров, заявил НСН Игорь Ящук.
Оснований для получения миллионных компенсаций за наличие рядом с домом сотовой вышки у граждан нет, так как перед установкой всегда выдается разрешение Роспотребнадзора. Об этом НСН рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук.
Компенсацию от миллиона рублей можно получить за вред здоровью от сотовой вышки около дома. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, его слова приводят РИА Новости. Он уточнил, что это можно сделать, если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки. Также в некоторых случаях можно даже инициировать ее снос. Ящук удивился такой информации и отметил, что вышки не могут быть установлены не вблизи жилых домов.
«Покрытию сотовой связью подлежат некоторые СНТ или небольшие отдаленные поселки. Если размещать опору связи где-нибудь на въезде, за территорией, то она будет покрывать только одну треть территории, так как радиус покрытия сотовой вышки 4G где-то 500 метров. Дальше уже будет идти затухающий сигнал. Чтобы равномерно покрыть населенный пункт сотовой связью, вышку необходимо размещать где-то по центру. По-другому это невозможно. В части компенсации миллиона рублей - я такого еще не слышал. Любой сотовый оператор, который включает свою базовую станцию на опоре связи, перед этим получает разрешение от Роспотребнадзора. При выборе места строительства оператор всегда ориентируется на возможность получения этого сертификата. Получение разрешения от Роспотребнадзора означает, что это не вредит окружающей среде и людям вокруг. Я просто не вижу каких-то юридических оснований для того, чтобы оператор в рамках судебных тяжб или по собственной инициативе раскидывался миллионами. Очень сомнительно», - рассказал он.
По словам Ящука, доказательств негативного вреда здоровью от сотовой вышки до сих пор нет, даже в столице они тоже расположены рядом с домами.
«Если взять Москву, то здесь опоры связи стоят на месте опор освещения Моссвета, и у нас стоят эти столбы тоже близко к домам. Пока еще никто из ученых не доказал вреда. У нас больше идет обсуждение того, что это потенциально может быть вредно. Научных изысканий, которые бы подтвердили вред, нет. Если бы такое было, я думаю, Роспотребнадзор бы не выдавал разрешения», - отметил Ящук.
Ранее руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе заявил в беседе с НСН, что излучение от микроволновых печей не несет опасности для здоровья, безвредные и другие бытовые приборы, это уже давно доказано учеными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru