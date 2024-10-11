«Без доказательств»: Для получения миллиона за «вред» от сотовой вышки нет оснований

Оснований для получения миллионных компенсаций за наличие рядом с домом сотовой вышки у граждан нет, так как перед установкой всегда выдается разрешение Роспотребнадзора. Об этом НСН рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук.

Компенсацию от миллиона рублей можно получить за вред здоровью от сотовой вышки около дома. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, его слова приводят РИА Новости. Он уточнил, что это можно сделать, если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки. Также в некоторых случаях можно даже инициировать ее снос. Ящук удивился такой информации и отметил, что вышки не могут быть установлены не вблизи жилых домов.