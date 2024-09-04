В ВОЗ заявили, что использование сотовых телефонов не вызывает рак мозга

Обнародованы результаты исследования ученых из Австралии, проведенного по заказу Всемирной организации здравоохранения о том, существует ли связь между использованием мобильных телефонов и повышенным риском рака мозга, сообщает «Коммерсант».

Были проанализированы данные, собранные в 1994–2022 годах из десяти стран мира. Как оказалось, связи между использованием мобильных телефонов и возникновением рака мозга не обнаружено.

Отмечается, что рост количества зафиксированных с 1993 по 2022 год случаев опухолей мозга связан с развитием методов диагностики, а также более широким распространением МРТ-исследований.

Ранее суд итальянского города Имреа принял беспрецедентное решение, указав, что мобильные телефоны могут вызвать рак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

