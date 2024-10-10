Гладков: ВСУ повредили 70 вышек сотовой связи в Белгородской области
Украинские военные повредили 70 вышек сотовой связи в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«У нас повреждены в результате обстрелов 70 вышек сотовой связи. Девять за последние две недели восстановили», — сообщил губернатор в Telegram-канале.
Гладков также отметил, что специалисты проверили проводную связь в приграничных районах, по словам губернатора, за последние годы все «уже забыли, что она существует».
«В 24 населенных пунктах… есть порывы. Постараемся быстро восстановить их, понимаем, что она крайне необходима жителям», — указал глава региона.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области закроют на въезд населенные пункты Петровка и Соловьевка. При этом жителей начнут отселять, предоставляя им новое жилье, пишет 360.ru.
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